Депутат Уральского маслихата приговорен к  5,6 годам лишения свободы

15 февраля в зале Уральского городского суда взят под стражу директор филиала КТЖ Уральского отделения железной дороги, депутат городского маслихата от партии «Нуротан» Курмангазы КАЖИДЕНОВ.

— Суд признал Курмангазы Кажиденова виновным в совершении уголовного правонарушения по статьям 362, пункт 3 и 361,части 3 «Превышение власти или должностных полномочий» и » Злоупотребление служебным положением » назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5лет 6 месяцев в колонии общего режима. … С конфискацией имущества, добытого преступным путем и пожизненным лишением права занимать определенные должности «, — зачитал приговор судья Аскар ИЗМАЙЛОВ.

У подсудимого будут изъяты частный дом в микрорайоне Зачаганск, автомашина Toyota Highlander и 2 миллиона тенге, которые хранятся на его счету в Народном банке.

В зале суда, где собрались родственники и коллеги подсудимого, приговор вызвал шок.

— Он не является должностным лицом с выполнением государственных функций, следовательно, не является объектом для этих преступлений , — сказала в комментариях журналистам адвокат Кажиденова Гульнара Калиева.

Курмангазы КАЖИДЕНОВ был задержан 14 июня 2016 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 366,часть 1 УК РК «Получение взятки лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций «. Позже статья была переквалифицирована на 362-ю, часть 4 — » Превышение власти или должностных полномочий «.

Расследование этого уголовного дела началось в 2016 году. Курмангазы Кажиденов занимал должность директора филиала АО «Казахстан темиржолы» (КТЖ) с 2015 года. Годом раньше – в 2014 году, КТЖ заключила договор с ТОО » Патриот» на продажу 200 списанных вагонов. Весной 2016 года 10 вагонов ТОО забрало и поставило на запасные пути станции. Простой и нахождение вагонов на путях не оформили. За период с 1 апреля по 31 мая долг по платежам и штрафами перед КТЖ у ТОО достиг 15 миллионов 791 тысяч тенге. Эта сумма и легла в основу обвинения как ущерб, причинённый национальной компании, а значит государству.

Обвинение апеллировало материалами негласных следственных действий – прослушанными телефонными разговорам и СМС и настаивало: Кажиденов и его заместитель присвоили деньги за простой вагонов.

— В апреле 2016 года, заместитель Кажиденова Санбаев говорил с ним о «шкурном вопросе» — простое вагонов на 8 900 и о том, что ребята «созрели». Мы предполагаем, что речь идет о сумме задолженности за простой вагонов 8 миллионов 900 тысяч тенге, которую перед Уральским отделением дороги имело ТОО » Патриот». С 1апреля по 31 мая сумма задолженности достигла более 15 миллионов тенге. … Выводы судебной психолого-филологической экспертизы подтверждают: разговор шел «на общие понятные им темы, с наличием скрытого смысла, — проводил анализ доказательств в ходе прений, участвующий в судебном расследовании прокурор Дмитрий ВОЕВОДКИН.

Адвокаты подсудимого утверждали: контроль над платежами и взыскание штрафов в должностные функции Кажиденова не входил. Согласно внутреннему приказу, это являлось обязанностью его заместителя — Санбаева. Что касается телефонных разговоров, то это общие фразы, — защищали они подсудимого.

В ходе судебного процесса на сторону подсудимого встали представители КТЖ.

— Вина Кажиденова не доказана. Дебиторская задолженность не отражена в документах. Ущерба у компании нет. Это дело имеет гражданско-правовой характер, а не уголовный! У нас чуть ли не на каждой станции такие ситуации и везде уголовные дела заводить?! , — эмоционально выступала в ходе прений астанинский юрист КТЖ Сапаргалиева.

Судья Измайлов сделал замечания представителю компании, объясняя: решение подобных вопросов предоставлено суду.

Курмангазы Кажиденову предъявили обвинения и в нарушении прав своих подчиненных. Он собрал по 15 тысяч тенге со своих коллег на подарок к юбилею… транспортного прокурора, добавив к сумме свои 60 тысяч тенге. В ходе судебного расследования выяснилось: подарок прокурор не взял.

— Это традиция и в тот день в приемной прокурора было много людей, поэтому мы не попали к нему , — сообщил судье подсудимый.

Судом был опрошен транспортный прокурор Арман МУХАНБЕТКАЛИЕВ. Он сказал, что не взял подарок.

Подчиненные Кажиденова, с которых он собрал деньги на подарок прокурору, сказали, что претензий к Кажиденову не имеют.

Адвокаты теперь уже бывшего директора филиала КТЖ Уральского отделения железной дороги, депутата гормаслихата намерены подать апелляционную жалобу на решение уральского суда.

— Ему вменили присвоение денег, но никаких денег нет, и не нашли. Здесь гражданско-правовые отношения, а не уголовные , — заявила после оглашения приговора адвокат осужденного Гульнара Калиева.

Эта история с «вагонными спорами » еще будет иметь продолжение: в ходе судебного расследования в отдельное производство было выделено новое уголовное дело. Теперь уже в отношении заместителя Кажиденова — г-на Санбаева.

Алла ЗЛОБИНА