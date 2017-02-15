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Опубликовано: Ср, Фев 15th, 2017
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Депутат Уральского маслихата приговорен к  5,6 годам лишения свободы

15 февраля в зале Уральского городского суда взят под стражу директор филиала КТЖ Уральского отделения железной дороги, депутат городского маслихата от партии «Нуротан»  Курмангазы КАЖИДЕНОВ.

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55-летний Кажиденов был арестован в зале суда под плач родных. На вопрос судьи, понятен ли ему приговор, лишь что-то растеряно пробормотал.

— Суд признал Курмангазы Кажиденова виновным в совершении уголовного правонарушения  по статьям 362, пункт 3 и 361,части 3 «Превышение власти или должностных полномочий» и » Злоупотребление служебным положением » назначил наказание в виде лишения свободы сроком на  5лет 6 месяцев в колонии общего режима. … С конфискацией имущества, добытого преступным путем и пожизненным лишением права занимать определенные должности «, —  зачитал приговор судья Аскар ИЗМАЙЛОВ.

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У подсудимого будут изъяты частный дом в микрорайоне  Зачаганск, автомашина Toyota Highlander и 2 миллиона тенге, которые хранятся на его счету в Народном банке.

В зале суда, где собрались родственники и коллеги подсудимого, приговор вызвал шок.

— Он не является должностным лицом с выполнением государственных функций, следовательно, не является объектом для этих преступлений , — сказала в комментариях журналистам адвокат Кажиденова Гульнара Калиева.

Курмангазы КАЖИДЕНОВ был задержан 14 июня 2016 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 366,часть 1 УК РК «Получение взятки лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций «. Позже статья была  переквалифицирована на  362-ю, часть 4 — » Превышение власти или должностных полномочий «.

Расследование этого уголовного дела началось в 2016 году. Курмангазы Кажиденов занимал должность директора филиала АО «Казахстан темиржолы» (КТЖ) с 2015 года. Годом раньше – в 2014 году, КТЖ заключила договор с ТОО » Патриот» на продажу 200 списанных вагонов. Весной  2016 года 10 вагонов  ТОО забрало и поставило на запасные пути станции. Простой и нахождение вагонов на путях не оформили.  За период с 1 апреля по 31 мая  долг по платежам и  штрафами перед КТЖ  у ТОО  достиг 15 миллионов 791 тысяч тенге. Эта сумма и легла в основу обвинения как ущерб, причинённый национальной компании, а значит государству.

Обвинение апеллировало материалами негласных следственных действий – прослушанными телефонными разговорам и СМС и настаивало: Кажиденов и его заместитель присвоили деньги за простой вагонов.

— В апреле 2016 года, заместитель Кажиденова Санбаев говорил с ним  о «шкурном вопросе» — простое вагонов на  8 900 и о том, что ребята «созрели».  Мы предполагаем, что речь идет о сумме задолженности за простой вагонов 8 миллионов 900 тысяч тенге, которую перед Уральским отделением дороги имело ТОО  » Патриот». С 1апреля по 31 мая сумма задолженности достигла более 15 миллионов тенге.  … Выводы судебной  психолого-филологической экспертизы подтверждают: разговор шел  «на общие понятные им темы, с наличием скрытого смысла, — проводил анализ доказательств в ходе прений, участвующий в судебном расследовании прокурор  Дмитрий ВОЕВОДКИН.

Адвокаты подсудимого утверждали: контроль над платежами и взыскание штрафов в должностные функции Кажиденова не входил.  Согласно  внутреннему приказу,  это являлось обязанностью  его заместителя  —  Санбаева. Что касается телефонных разговоров, то это общие фразы, — защищали они подсудимого.

В ходе судебного процесса на сторону подсудимого  встали  представители КТЖ.

— Вина Кажиденова не доказана. Дебиторская задолженность не отражена в документах. Ущерба у компании нет. Это дело имеет гражданско-правовой характер, а не уголовный! У нас чуть ли не на каждой станции такие ситуации и везде уголовные дела заводить?! , —  эмоционально выступала в ходе прений  астанинский юрист КТЖ  Сапаргалиева.

Судья Измайлов сделал замечания представителю компании, объясняя: решение подобных вопросов предоставлено суду.

 

Курмангазы Кажиденову предъявили обвинения и в нарушении прав своих подчиненных. Он собрал по 15 тысяч тенге со своих коллег на подарок к юбилею… транспортного прокурора, добавив к сумме свои  60 тысяч тенге. В ходе судебного расследования выяснилось: подарок прокурор не взял.

— Это традиция и в тот день в приемной прокурора было много людей, поэтому мы не попали к нему , —  сообщил судье подсудимый.

Судом был опрошен транспортный прокурор Арман МУХАНБЕТКАЛИЕВ. Он сказал, что не взял подарок.

Подчиненные Кажиденова,  с которых он собрал деньги на подарок прокурору, сказали, что претензий к Кажиденову не имеют.

 

Адвокаты теперь уже бывшего директора филиала КТЖ Уральского отделения железной дороги, депутата гормаслихата намерены подать апелляционную жалобу на решение уральского суда.

—  Ему вменили присвоение денег, но никаких денег нет, и не нашли. Здесь гражданско-правовые отношения, а не уголовные , —  заявила после оглашения приговора адвокат осужденного Гульнара Калиева.

Эта история с «вагонными спорами » еще будет иметь продолжение: в ходе судебного расследования в отдельное производство было выделено новое уголовное дело. Теперь уже в отношении заместителя Кажиденова — г-на Санбаева.

 Алла ЗЛОБИНА

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