Погода -6.48oC
$322.49
342.19
5.59
Опубликовано: Ср, Фев 15th, 2017
137 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Екатерина Ларионова из Уральска до сих пор не получила квартиру за «бронзу» Олимпийских игр

Однокомнатную квартиру спортсменка по вольной борьбе должна была получить еще осенью прошлого года.

f24b497b82327b45c37e17a0b70a3c3e

Как рассказал папа и тренер Екатерины Алексей Ларионов, обещанную квартиру им показали, но оформить бумаги и вручить ключи от нее пока не торопятся.

— Заселиться в квартиру в новом доме в 9-ом микрорайоне Катя не может, — говорит Алексей. – С осени прошлого года нам обещают предоставить квартиру, но это постоянно откладывается. Ни в акимате, ни в облспорте точной даты не называют.

Как сообщила и.о. руководителя областного управления физической культуры и спорта Динара Есенгалиева, вопросы с выдачей квартиры олимпийскому призеру находится на контроле у акима области Алтая Кульгинова.

— Средства на покупку квартир для призеров Олимпиады выделяются из государственного бюджета, — сказала Динара Есенгалиева. – На сегодняшний день ни один казахстанский олимпиец пока не получил обещанного жилья. Но, отмечу, что вопрос находится на контроле в областном акимате.

Напомним, за «золото» Олимпиады спортсмену полагалось  3-комнатная квартира, за «серебро» — 2-комнатная, за «бронзу» — однокомнатное жилье.

Екатерина Литвякова

 

 

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-15
Утром-6.5 ℃
Днем-5.3 ℃
Вечером-5.78 ℃
Ночью-8.12 ℃
Влажность91 %
ДавлениеhPa 1017.84
Скорость ветра5.66 м/с
2017-02-16
Утром-6.98 ℃
Днем-5.8 ℃
Вечером-7.01 ℃
Ночью-8.28 ℃
Влажность95 %
ДавлениеhPa 1021.06
Скорость ветра4.38 м/с