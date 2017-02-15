«Прямая линия»: на вопросы уральцев ответят сотрудники «Жилстройсбербанка»

В этот четверг, 16 февраля, c 16.00 до 18.00 часов, в офисе «УН» пройдёт «Прямая линия» с представителями областного филиала АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Реально ли накопить деньги на жильё по госпрограмме? На каких условиях банк выдаёт жилищные займы? Где будут сдаваться очередные дома для вкладчиков «Жилстроя»?

На все ваши вопросы ответят начальник управления по работе с клиентами филиала (слева) Айгерим Канафиевна Курманова и начальник отдела развития бизнеса филиала Самал Ажгереевна Кабесова.

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Людмила КАЛАШНИКОВА