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Опубликовано: Ср, Фев 15th, 2017
276 ЗКО / Картина дня

«Прямая линия»: на вопросы уральцев ответят сотрудники «Жилстройсбербанка»

В этот четверг, 16 февраля, c 16.00 до 18.00 часов, в офисе «УН» пройдёт «Прямая линия» с представителями областного филиала АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Реально ли накопить деньги на жильё по госпрограмме? На каких условиях банк выдаёт жилищные займы? Где будут сдаваться очередные дома для вкладчиков «Жилстроя»?

 

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На все ваши вопросы ответят начальник управления по работе с клиентами филиала (слева) Айгерим Канафиевна Курманова  и начальник отдела развития бизнеса филиала Самал Ажгереевна Кабесова.

Звоните нам по телефону: 51-06-78, присылайте свои вопросы на электронную почту редакции uralskweek2001@gmail.com или оставляйте их в комментариях на нашем сайте.

 

Людмила КАЛАШНИКОВА

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