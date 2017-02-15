В Уральске оштрафовано 200 граждан, не имеющих регистрации по месту жительства

Об этом сообщил начальник миграционной полиции УВД города Уральска Канат Муканов.

— Эти граждане сами обратились в Центр обслуживания населения по вопросу прописки, — рассказал Канат Муканов. – У кого-то из них были проблемы с документами, кто-то вообще не имел регистрации. После составления протокола об административном нарушении, этим гражданам пришлось оплатить штраф.

Также Муканов отметил, что с момента вступления закона о регистрации граждан никто из арендодателей оштрафован не был.

Напомним, что 22 декабря президент Казахстана подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Согласно закону, в стране вводится обязательная регистрация граждан по временному месту жительства, и штрафы, как для арендаторов, так и для арендодателей за отсутствие данных документов.

Екатерина Литвякова