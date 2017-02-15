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Опубликовано: Ср, Фев 15th, 2017
645 ЗКО / Картина дня

В Уральске оштрафовано 200 граждан, не имеющих регистрации по месту жительства

Об этом сообщил начальник миграционной полиции УВД города Уральска Канат Муканов.

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Сотрудники Управления миграционной полиции Жанаргуль Кадырбекова и Канат Муканов на брифинге в ДВД ЗКО.

 — Эти граждане сами обратились в Центр обслуживания населения по вопросу прописки, — рассказал Канат Муканов. – У кого-то из них были проблемы с документами, кто-то вообще не имел регистрации. После составления протокола об административном нарушении, этим гражданам пришлось оплатить штраф.

Также Муканов отметил, что с момента вступления закона о регистрации граждан никто из арендодателей оштрафован не был.

Напомним, что 22 декабря президент Казахстана подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Согласно закону, в стране вводится обязательная регистрация граждан по временному месту жительства, и штрафы, как для арендаторов, так и для арендодателей за отсутствие данных документов.

Екатерина Литвякова

 

2 комментария
  1. Дмитрий:
    15 Февраль 2017 в 13:28

    Они обратились с просьбой их прописать, а они в ответ их штрафанули.

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  2. Interscol:
    15 Февраль 2017 в 14:12

    это что за беспредел такой? Пришел человек оформить регистрацию, а ему штраф.

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