В Уральске прошел рейд по местам парковок для инвалидов (видео).
Вчера в Уральске люди с огрниченными возможностями наглядно показали как сложно инвалидам добраться до поликлиник. Припарковаться там где им положено практически не возможно.
Вчера в Уральске люди с огрниченными возможностями наглядно показали как сложно инвалидам добраться до поликлиник. Припарковаться там где им положено практически не возможно.
|Утром
|-3.87 ℃
|Днем
|-3.87 ℃
|Вечером
|-3.87 ℃
|Ночью
|-4.11 ℃
|Влажность
|85 %
|Давление
|hPa 1017.78
|Скорость ветра
|3.36 м/с
|Утром
|-6.21 ℃
|Днем
|-5.84 ℃
|Вечером
|-7.15 ℃
|Ночью
|-8.5 ℃
|Влажность
|95 %
|Давление
|hPa 1022.09
|Скорость ветра
|5 м/с