Погода -4.43oC
$320.7
338.37
5.59=
Опубликовано: Ср, Фев 15th, 2017
29 ЗКО

В Уральске прошел рейд по местам парковок для инвалидов (видео).

Вчера в Уральске люди с огрниченными возможностями наглядно показали как сложно инвалидам добраться до поликлиник. Припарковаться там где им положено практически не возможно.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-15
Утром-3.87 ℃
Днем-3.87 ℃
Вечером-3.87 ℃
Ночью-4.11 ℃
Влажность85 %
ДавлениеhPa 1017.78
Скорость ветра3.36 м/с
2017-02-16
Утром-6.21 ℃
Днем-5.84 ℃
Вечером-7.15 ℃
Ночью-8.5 ℃
Влажность95 %
ДавлениеhPa 1022.09
Скорость ветра5 м/с