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Опубликовано: Ср, Фев 15th, 2017
148 ЗКО / Картина дня

В Уральске проходят сразу несколько спортивных чемпионатов

Чемпионат Казахстана по шорт-треку и чемпионаты области по волейболу и самбо проходят в эти дни в Уральске. Об этом сообщили в областном управлении физической культуры и спорта.

gracia

Фото из архива «УН»

 

13 февраля в городе стартовал чемпионат ЗКО по волейболу среди женских команд. Соревнования продлятся до 17 февраля.

Чемпионат проходит в спортивном зале ЗКГУ.

Сегодня, 15 февраля, в спортзале ОШВСМ (по ул. Айтиева, 72а) начались областные соревнования по самбо среди ветеранов и среди молодежи. Чемпионат продлится два дня.

В Ледовом дворце спорта проходит чемпионат Казахстана по шорт-треку среди юношей. Соревнования продлятся до 17 февраля.

 

Екатерина Литвякова

 

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