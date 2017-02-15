В Уральске проходят сразу несколько спортивных чемпионатов

Чемпионат Казахстана по шорт-треку и чемпионаты области по волейболу и самбо проходят в эти дни в Уральске. Об этом сообщили в областном управлении физической культуры и спорта.

13 февраля в городе стартовал чемпионат ЗКО по волейболу среди женских команд. Соревнования продлятся до 17 февраля.

Чемпионат проходит в спортивном зале ЗКГУ.

Сегодня, 15 февраля, в спортзале ОШВСМ (по ул. Айтиева, 72а) начались областные соревнования по самбо среди ветеранов и среди молодежи. Чемпионат продлится два дня.

В Ледовом дворце спорта проходит чемпионат Казахстана по шорт-треку среди юношей. Соревнования продлятся до 17 февраля.

Екатерина Литвякова