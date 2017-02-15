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Опубликовано: Ср, Фев 15th, 2017
277 ЗКО / Картина дня

В ЗКО выявлен факт пособничества сотрудников правоохранительных органов браконьерам

Об этом сообщил начальник отдела природоохранной полиции Еламан ВАЛИЕВ.

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В 2016 году выявлен один факт пособничества браконьерам в отстреле сайгаков, — сказал Еламан Валиев сегодня, 15 февраля, во время брифинга. – Кроме того, сотрудники «Охотзоопрома» были уличены в краже рогов сайги.

С начала года по области зарегистрировано три факта отстрела сайгаков и одна попытка незаконного вывоза рогов этого животного.

За 2016 год в ЗКО зарегистрировано 22 случая браконьерства, 11 из которых раскрыты.

Екатерина Литвякова

 

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