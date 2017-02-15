Жалобы заключенного о беспределе в  Уральской колонии оказались ложными

К такому выводу пришли сотрудники областной прокуратуры после проведенной проверки по жалобе осужденного Жениса Кушекбаева. Результаты проверки показывают: заключенных никто не пытает и относятся к ним на должном уровне.

Напомним, заключенный уральской колонии РУ 170/2 Женис Кушекбаев , еще в ноябре прошлого года написал письмо своей матери с просьбой передать его правозащитникам. В письме говорилось о тюремном беспределе.

Некоторое время позже его мать Алима Кушекбаева написала видеообращение к Президенту, с просьбой защитить ее сына от пыток в колонии.

— Достаточно громкое заявление о пытках в Уральской колонии общего режима РУ 170/2 было нами проверено. С 14 января этого года мы проверили 22 пункта этой жалобы и не выявили ни одного нарушения со стороны сотрудников учреждения, ни в плане бытовых условий, ни в плане питания, — рассказал прокурор Тимурлан Исмаилбаев. – Недовольство Кушекбаевым лечением, одеждой также не нашли своего подтверждения.

Прокурор Исмаилбаев пояснил, что основной причиной такого публичного заявления послужил отказ администрации тюрьмы разрешить присутствовать на длительном свидании племяннику Кушекбаева.

Для того, чтобы обеспечить безопасность проверки, Кушекбаева переместили в СИЗО, — сообшил помощник прокурора области Гани Мынтай. – Во время допросов Женис Кушекбаев сказал, что собственными глазами не видел, как сотрудники колонии пытали заключенных, а только слышал об этом. Примечательно, что те заключенные, на которых ссылался Кушекбаев, не подтвердили таких фактов.

В доказательство сказанного прокурор включил видео с допроса Кушекбаева.

— А вас лично избивали сотрудники?- спросил прокурор.

— Нет, — ответил Кушекбаев.

Тем не менее четыре факта суицида в стенах учреждения, о которых писал в своем письме Кушекбаев, Мынтай отрицать не стал.

— Мы подняли уголовные дела по фактам этих самоубийств, и не обнаружили никаких нарушений, — рассказал Гани Мынтай.

Для того, чтобы определить качество контроля медицинской помощи, качества питания и бытовых условий к прокурорской проверке были привлечены специалисты Департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по ЗКО, Департамента внутреннего государственного аудита по ЗКО и специалисты Департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по ЗКО.

Все эти специалисты отчитались о своей работе и сообщили, что в РУ 170/2 всё идет по плану.

— Мы взяли на пробу блюда, приготовленные в столовой данного режимного учреждения, — рассказывает главный специалист Управления по защите прав потребителей Уральска Жулдыз Куанышкалиева. – В блюдах должная калорийность, должный химический состав и приготовлены они по санитарным нормам.

Кроме всего прочего прокуроры сообщили, что за клевету в отношении сотрудников колонии Кушекбаевы отвечать по закону не будут.

— Законом предусматривается наказание за дачу ложных показаний, — говорит Гани Мынтай. – Но в этом случае ни мать Кушекбаева Алиму, ни самого осужденного Жениса Кушекбаева никто не предупреждал о такой ответственности. А мы, как надзорный орган должны проверять все обращения.

Читать по теме:В УРальске заключенный написал письмо о беззаконии в тюрьме

Акмарал ШАЯХМЕТОВА