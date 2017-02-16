Экс-начальник управления сельского хозяйства ЗКО назвал обвинения против себя ерундой
Бывший начальник управления сельского хозяйства ЗКО Марат Унгарбеков опроверг информацию о том, что он якобы признал свою вину в коррупции.
Об этом он сказал во время разговора с журналистом «Уральской недели» 16 февраля, в областном акимате. Марат Унгарбеков как член общественного совета области, утром в четверг участвовал в заслушивании отчета акима области перед членами Общественного совета. После завершения отчета, журналист «УН» попросил Марата Унгарбекова прокомментировать факт уголовного дела возбужденного в отношении него по обвинению в коррупции.
— Давайте дождемся окончания расследования. Та информация, которую обо мне распространили это полная ерунда. Никаких признательных показаний я не давал. У меня есть свое мнение о следствии и обвинений, которое я обязательно озвучу позже, — сказал Марат Унгарбеков.
Напомним, 3 февраля Национальное бюро по противодействию коррупции распространило пресс-релиз, в котором сообщалось о том, что по подозрению в получении взятки задержан Марат Унгарбеков и что он якобы полностью признался в совершении преступления и согласился на ускоренный порядок расследования.
ну а чё? более-менее чинуша,имеющий своё твёрдое мнение,отличающиеся от основной массы,будет думать так же как этот чинуша «от сохи» : мол, в стране такие скандалы и посадки начиная с премьера и заканчивая депутатским сынком джакуповым,что шум и шелест стоит, а здесь…так ,по мелочи…