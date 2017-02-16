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Опубликовано: Чт, Фев 16th, 2017
172 ЗКО / Картина дня

Экс-начальник управления сельского хозяйства ЗКО назвал обвинения против себя ерундой

Бывший начальник управления сельского хозяйства ЗКО Марат Унгарбеков опроверг информацию о том, что он якобы признал свою вину в коррупции.

 

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Об этом он сказал во время разговора с журналистом «Уральской недели» 16 февраля, в областном акимате. Марат Унгарбеков как член общественного совета области, утром в четверг участвовал в заслушивании отчета акима области перед членами Общественного совета. После завершения отчета, журналист «УН» попросил Марата Унгарбекова прокомментировать факт уголовного дела возбужденного в отношении него по обвинению в коррупции.

— Давайте дождемся окончания расследования. Та информация, которую обо мне распространили это полная ерунда. Никаких признательных показаний я не давал. У меня есть свое мнение о следствии и обвинений, которое я обязательно озвучу позже, — сказал Марат Унгарбеков.

Напомним, 3 февраля Национальное бюро по противодействию коррупции распространило пресс-релиз, в котором сообщалось о том, что по подозрению в получении взятки задержан Марат Унгарбеков и что он якобы полностью признался в совершении преступления и согласился на ускоренный порядок расследования.

 

 

Один комментарий
  1. HumptyDumpty:
    16 Февраль 2017 в 15:05

    ну а чё? более-менее чинуша,имеющий своё твёрдое мнение,отличающиеся от основной массы,будет думать так же как этот чинуша «от сохи» : мол, в стране такие скандалы и посадки начиная с премьера и заканчивая депутатским сынком джакуповым,что шум и шелест стоит, а здесь…так ,по мелочи…

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