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Опубликовано: Чт, Фев 16th, 2017
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​Мажилисмены отказались от введения обязательной регистрации казахстанцев по месту жительства

Норма об обязательной регистрации граждан по месту жительства была исключена из проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», заявил руководитель рабочей группы Жанат Джарасов, сообщает в понедельник ИА «Казинформ».

Большие обсуждения были по вопросам внутренней миграции. Вы заметили, что в предварительном заключении этот тезис тоже отражен. Я хотел бы на нем остановиться, потому что это один из главных вопросов, которые вызывают естественный интерес как у депутатского корпуса, так и у представителей гражданского общества», — сказал в начале заседания рабочей группы Джарасов.

Мажилисмен отметил, что регистрация физических лиц по месту проживания в Казахстане практикуется уже более 20 лет. Законопроектом предлагается усилить ответственность всех собственников жилья за нарушения правил регистрации квартирантами. В связи с наличием в этих нормах определенных коррупционных рисков, комитет по международным делам, обороне и безопасности мажилиса, совместно с представителями правоохранительных органов кардинально пересмотрел данные нормы, и они исключены из законопроекта, а вместо них выработаны альтернативные предложения, указал он.

Норма об обязательной регистрации кзахстанцев по месту нахождения в течение 10 дней с момента прибытия, была одной из наиболее спорных и обсуждаемых в блоке поправок о противодействии экстремизму.

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