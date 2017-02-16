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Опубликовано: Чт, Фев 16th, 2017
169 Власть / ЗКО / Картина дня

О чем говорят акимы? «УН» создало облако тегов из доклада акимов Уральска и ЗКО

Редакция «Уральской недели» смогла облечь слова акима Уральска и акима ЗКО в визуальную форму, в виде облака тегов. Облака тегов не делают доклады этих госслужащих понятнее, но дают представление о приоритетах, которые они ставят, работая над своими выступлениями.

«Уральская неделя» визуализировала доклады акима Уральска Наримана Турегалиева и акима ЗКО Алтая Кульгинова, которые они используют на отчетных встречах с населением. Визуализацию выполнил фильтр онлайн-сервиса, в котором компьютерная программа выделяет ключевые слова и данные. Загрузив в эту программу доклады акимов мы получили карту слов и понятий, которые акимы используют чаще всего. В получившихся облаках тегов программа выделяет слова размером шрифта и цветом. Наиболее часто употребляемые слова выделены большим шрифтом.

Облако тегов ключевых слов, которые использовал в своем отчете аким области Алтай Кульгинов.
Облако тегов ключевых слов, которые использовал в своем отчете аким области Алтай Кульгинов.
Облако тегов наиболее часто употребляемых слов в докладе акима Уральска Наримана Турегалиева.
Облако тегов наиболее часто употребляемых слов в докладе акима Уральска Наримана Турегалиева.
Облако тегов основных понятий и данных используемых в докладе акима области Алтая Кульгинова
Облако тегов основных понятий и данных используемых в докладе акима области Алтая Кульгинова

 

Облако тегов основных понятий и данных используемых в докладе акима Уральска Наримана Турегалиева.

Облако тегов основных понятий и данных используемых в докладе акима Уральска Наримана Турегалиева.

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