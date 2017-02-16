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Опубликовано: Чт, Фев 16th, 2017
363 ЗКО

Установлены чиновники села Переметное которые ездят на работу из Уральска

Акиматом Зеленовского района проведена служебная проверка по заявлению жителей села Переметное. По результатам проверки выяснилось, что 4 чиновника приезжают каждый день на работу в Переметное.

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По результатам поверки должностных лиц указанных в анонимном письме выяснилось что, секретарь районного маслихата ездит на служебной машине из с.Трекино, руководитель отдела экономики и финансов ездит на служебной машине из с.Мичурино, руководитель управления гос доходов Зеленовского района ездит на частной машине из г. Уральск и руководитель отдела сельского хозяйства ездит на частной машине из г.Уральск.

Примечательно, что согласно ответу акимата ЗКО все вышеперечисленные чиновники не имеют собственного или служебного жилья в п.Переметное.

Напомним, на отчетной встрече акима Зеленовского района журналист рассказал об анонимном письме, в котором жители села жалуются, что чиновники каждый день ездят на работу из Уральска.

Азамат Муханов

 

2 комментария
  1. БАДРА:
    16 Февраль 2017 в 16:39

    Выкрутились артисты…

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  2. Дмитрий:
    16 Февраль 2017 в 16:43

    Зачем тогда городские нужны? Нужно кого-то из местных на эти позиции.

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