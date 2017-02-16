Установлены чиновники села Переметное которые ездят на работу из Уральска

Акиматом Зеленовского района проведена служебная проверка по заявлению жителей села Переметное. По результатам проверки выяснилось, что 4 чиновника приезжают каждый день на работу в Переметное.

По результатам поверки должностных лиц указанных в анонимном письме выяснилось что, секретарь районного маслихата ездит на служебной машине из с.Трекино, руководитель отдела экономики и финансов ездит на служебной машине из с.Мичурино, руководитель управления гос доходов Зеленовского района ездит на частной машине из г. Уральск и руководитель отдела сельского хозяйства ездит на частной машине из г.Уральск.

Примечательно, что согласно ответу акимата ЗКО все вышеперечисленные чиновники не имеют собственного или служебного жилья в п.Переметное.

Напомним, на отчетной встрече акима Зеленовского района журналист рассказал об анонимном письме, в котором жители села жалуются, что чиновники каждый день ездят на работу из Уральска.

Азамат Муханов