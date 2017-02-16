В Уральске   из-за  строительства карьера  под угрозой затопления оказался затон имени Чапаева

Кроме того, потоком реки Урал может смыть Судоремонтный завод, село Желаево, район Мясокомбината и дачный кооператив в районе затона.

Об этом сообщил руководитель ТОО «Судоремонтный завод» Владимир Самсонов. Речь идет о разработке песчано-гравийного карьера в районе затона имени Чапаева, который планируются начать строить уже этим летом.

— Если карьер строить именно в этом месте, в районе нашего завода, где у реки Урал идёт изгиб, то это повлечет за собой паводок, — говорит Владимир Самсонов. — Сейчас даже Желаевские карьеры представляют опасность, зря их там построили.

Директор судоремонтного завода считает, что песчайно- гравийную смесь можно без последствий добывать и в других местах.

— В устье реки Урал можно свободно добывать гравий, никаких проблем это не вызовет,- рассказывает Владимир Самсонов.

В Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО факт строительства карьера подтверждают.

— Основная цель строительства данного карьера – это поддержка малого и среднего бизнеса- рассказал «УН» руководитель отдела недропользования при данном ведомстве Адильбек Габдулов. — Карьер строится по всем правилам и законам о недропользовании.

Также со слов чиновника, точная площадь данного карьера пока неизвестна. Это не единственное недовольство жителями области управлением природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО – в селе Аксуат местные активисты также выступает против строительства карьера в районе сел Пойма и Аксуат.

«УН» будет продолжать отслеживать ситуацию.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА