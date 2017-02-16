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Опубликовано: Чт, Фев 16th, 2017
256 ЗКО / Картина дня

В Уральске   из-за  строительства карьера  под угрозой затопления оказался затон имени Чапаева

Кроме того, потоком реки Урал может смыть  Судоремонтный завод,  село Желаево, район Мясокомбината и дачный кооператив в районе затона.

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На отмеченном участке будет располагаться песчано — гравийный карьер, однако точная площадь карьера неизвестна.

 

Об этом сообщил руководитель ТОО «Судоремонтный завод» Владимир Самсонов. Речь идет о разработке песчано-гравийного карьера в районе затона имени Чапаева, который планируются начать строить уже этим летом.

— Если карьер строить именно в этом месте, в районе  нашего завода, где у реки  Урал идёт изгиб, то это повлечет за собой паводок, — говорит  Владимир Самсонов. —  Сейчас даже Желаевские карьеры представляют опасность, зря их там построили.

Директор судоремонтного завода считает, что песчайно- гравийную смесь можно без последствий добывать и в других местах.

— В устье реки Урал можно свободно добывать гравий, никаких проблем это не вызовет,- рассказывает Владимир Самсонов.

В Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО факт строительства карьера подтверждают.

— Основная цель строительства данного карьера – это  поддержка малого и среднего бизнеса- рассказал «УН» руководитель отдела недропользования при данном ведомстве Адильбек Габдулов. —  Карьер строится по всем правилам и  законам о недропользовании.

Также со слов чиновника, точная площадь данного карьера пока неизвестна. Это не единственное недовольство жителями области  управлением природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО – в селе Аксуат местные активисты также выступает против  строительства карьера в районе сел Пойма и Аксуат.

«УН» будет продолжать отслеживать ситуацию.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

 

2 комментария
  1. Aslan M:
    16 Февраль 2017 в 14:01

    А в посёлке Богатск законно ведут разработку песчано-гравийной смеси???? Там надо проверки провести что-то мне кажется что песочик там продают а налоги не платят и экологии вред наносится.

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  2. Ваттанен:
    16 Февраль 2017 в 14:09

    Там, в районе дач, активно смывает берег. Это можно наблюдать каждую весну, когда очередной дачный участок оказывается в Урале. До старых карьеров осталось 350 метров! А теперь, когда на пороге многоводный период, этот процесс усилится. Строительство нового карьера может привести к скорому изменению русла Урала. Затон может стать уже не затоном, если одновременно со строительством карьера не проводить берегоукрепительные работы. Так что Самсонов не зря в колокола бьет.

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