В Уральске предстоит судебный процесс по делу о загадочной  смерти  чиновника

Расследование длилось 9 месяцев и следствию для этого пришлось эксгумировать труп покойного после настоятельного обращения родственников погибшего. Примечательно, что подозреваемый по делу был водворен в СИЗО только на прошлой неделе.



Речь идёт о руководителе отдела госинспекции по защите растений при Комитете Министерства сельского хозяйства Файзулле ТЮЛЕГЕНЕВЕ, который был найден 24 мая прошлого года, в собственной квартире забитым до смерти. Тогда же полиция задержала и подозреваемого – Тлека Химедденова, который также работал в госинспекции.

Дело дошло до суда только спустя 9 месяцев, а сам подозреваемый был повторно задержан и помещен под стражу только на прошлой неделе, после того как родственники погибшего через Генпрокуратуру добились эксгумации трупа спустя полгода после смерти. На эксгумации трупа родственники настояли потому что в июле прошлого года полиция прекратила дело, основываясь на заключении судмедэкспертизы, которая несмотря на следы избиения, вынесла заключение о том, что причиной смерти стал инфаркт миокарда. Повторная экспертиза, проведенная после эксгумации трупа, установила что причиной смерти стала асфиксия дыхательных путей кровью, в результате нанесения тяжких телесных повреждений.

Сами родственники погибшего считают, что среди подозреваемых по этому делу должен проходить и еще один коллега погибшего – начальник отдела госинспекции зернового отдела при Комитете Министерства сельского хозяйства Ержигит Коблан.

— Я узнала о смерти мужа в 9 вечера, – рассказывает Дина Тюлегенева, вдова Файзуллы Тюлегенева. — Когда мы приехали домой, в квартире все еще работали полицейские. Здесь же находился еще один человек в гражданской одежде, который старался не пускать никого из родственников в квартиру. Позже родственники узнали, что мужчина в штатском — не полицейский, а шеф подозреваемого Химедденова, Ержигит Коблан. В течение 3-х часов до приезда полиции в квартире погибшего убрали посуду, вымыли полы, вынесли мусор, то есть уничтожили следы преступления.

Редакция газеты «Уральская неделя» пыталась получить у руководителя отдела госинспекции зернового отдела при Комитете Министерства сельского хозяйства Ержигита Коблана его версию произошедшего, однако он отказался от беседы с корреспондентом.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА