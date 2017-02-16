В Уральске предстоит судебный процесс по делу о загадочной смерти чиновника
Расследование длилось 9 месяцев и следствию для этого пришлось эксгумировать труп покойного после настоятельного обращения родственников погибшего. Примечательно, что подозреваемый по делу был водворен в СИЗО только на прошлой неделе.
Речь идёт о руководителе отдела госинспекции по защите растений при Комитете Министерства сельского хозяйства Файзулле ТЮЛЕГЕНЕВЕ, который был найден 24 мая прошлого года, в собственной квартире забитым до смерти. Тогда же полиция задержала и подозреваемого – Тлека Химедденова, который также работал в госинспекции.
Дело дошло до суда только спустя 9 месяцев, а сам подозреваемый был повторно задержан и помещен под стражу только на прошлой неделе, после того как родственники погибшего через Генпрокуратуру добились эксгумации трупа спустя полгода после смерти. На эксгумации трупа родственники настояли потому что в июле прошлого года полиция прекратила дело, основываясь на заключении судмедэкспертизы, которая несмотря на следы избиения, вынесла заключение о том, что причиной смерти стал инфаркт миокарда. Повторная экспертиза, проведенная после эксгумации трупа, установила что причиной смерти стала асфиксия дыхательных путей кровью, в результате нанесения тяжких телесных повреждений.
Сами родственники погибшего считают, что среди подозреваемых по этому делу должен проходить и еще один коллега погибшего – начальник отдела госинспекции зернового отдела при Комитете Министерства сельского хозяйства Ержигит Коблан.
— Я узнала о смерти мужа в 9 вечера, – рассказывает Дина Тюлегенева, вдова Файзуллы Тюлегенева. — Когда мы приехали домой, в квартире все еще работали полицейские. Здесь же находился еще один человек в гражданской одежде, который старался не пускать никого из родственников в квартиру. Позже родственники узнали, что мужчина в штатском — не полицейский, а шеф подозреваемого Химедденова, Ержигит Коблан. В течение 3-х часов до приезда полиции в квартире погибшего убрали посуду, вымыли полы, вынесли мусор, то есть уничтожили следы преступления.
Редакция газеты «Уральская неделя» пыталась получить у руководителя отдела госинспекции зернового отдела при Комитете Министерства сельского хозяйства Ержигита Коблана его версию произошедшего, однако он отказался от беседы с корреспондентом.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
А где ответственность суд.мед.эксперта?
Именно на его лживое заключение опиралось следствие!
Он что-ж, так и будет и дальше нужные преступникам заключения выписывать?!
Почему бы не проверить его благосостояние, наличие у него имущества и счетов.
Видно кто-то влиятельный чел со связями был замешан или заинтересован
Эксперт Менделеев тот еще фрукт!!!
А куда смотрел Бисембаев?!
Как можно не установить подлинную причину смерти, если было насилие???
Так мощно забанить преступление, связанное с убийством можно только в 2 случаях:
1. обвиняемый мажорик какого-нить ооочень высокопоставленного чиновника
2. связано с хищением крупной суммы денег
В данном случае первое навряд ли, в Уральске настолько крутые мажорики не водятся. А второе вполне возможно.
Короче, походу надо запасаться поп-корном.
Всегда интересен Ваш материал.Ваша работа иным не дает возможности сказки делать былью.