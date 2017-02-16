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Опубликовано: Чт, Фев 16th, 2017
177 ЗКО

В ЗКО на борьбу с паводками выделено 546 миллионов тенге

О паводковой ситуации сегодня рассказали представители ДЧС ЗКО. Для предупреждения паводков в чрезвычайном резерве области заложено 546, 6 миллионов тенге.

Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель ДЧС ЗКО Жасулан Жумашев.

—  В целом на территории области насчитывается около 200 малых рек и озер, в том числе крупные трансграничные реки Урал, Чаган, Деркул, Большой и Малый Узень. На малых реках и водоемах толщина льда составляет от 30-40 см. На реке Урал – 40-45 см, — рассказал  Жумашев.

По словам Жумашева, снегозапасы в этом году выше нормы. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций паводкового периода в ЗКО проводятся комплекс мероприятий. В котором предусмотрены организационные и практические меры для органов управления города и районов, предприятий, организаций и объектов хозяйствования.

— Рассмотрен вопрос подготовки и проведения безаварийного пропуска паводковых вод в весенний паводковый период. Созданы областной, городской и районные противопаводковые штабы, — рассказал Жасулан Жумашев.

Также со слов Жумашева в областном бюджете предусмотрены средства на заключение договоров по привлечению бригад взрывников (11,8 млн. тенге), вертолета для проведения аэровизуальных обследований (13,7 млн. тенге) и проведение космического мониторинга, в том числе паводкового периода (6,5 млн. тенге).

— Система оповещения области находится в исправном состоянии и готова к передаче сигналов оповещения. Всего имеется 75 сирен. При угрозе возникновении чрезвычайных ситуаций население будет оповещаться  с помощью СМС сообщений, — поделился Жумашев.

Со слов Жумашева, на территории города в поймах рек Урал, Чаган и Деркул расположены 72 садоводческих и огороднических товариществ, где в настоящее время постоянно проживают 2329 семьи общей численностью 11502 человек, в том числе 3 718 детей.

По области будут 48 пунктов временного размещения, 25 из которых в городе Уральск. Кроме того ДЧС ЗКО будет создано 5 мобильных групп.

Окончательный прогноз предстоящего паводка ФРГП «Казгидромет» предоставит в начале марта.

3 комментария
  1. Ваттанен:
    16 Февраль 2017 в 13:07

    Заждались водички…А то Урал камышом зарос уже. Да и степь напоить не мешало бы….

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  2. Прохожий:
    16 Февраль 2017 в 13:18

    Зима в этом году настоящая, снежная.

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  3. Pensioner:
    16 Февраль 2017 в 14:02

    Выделяемые суммы поражают воображение и дают огромный простор фантазии при распределении таких средств!!!
    Конечно, если с умом их израсходуют, ладно.

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