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Опубликовано: Чт, Фев 16th, 2017
111 ЗКО / Картина дня

В Зеленовском районе ЗКО будут отремонтированы дороги на 330 миллионов тенге

Об сегодня во время отчет перед общественным советом заявил аким области Алтай Кульгинов.

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Отвечая на вопрос председателя общественного совета  Зеленовского района Любови Шмариной о ремонте дорог в районах, аким отметил, что они постепенно будут отремонтированы во всех районах области.

— Заявок на ремонт дорог в районах области мы поступила на 700 миллионов тенге, — сказал аким области. – В этом году в Зеленовском районе будут отремонтировано дороги на сумму 330 миллионов тенге.

Кроме того, Кульгинов пояснил, что акимам районов перед подачей заявок на реконструкцию дорог необходимо сначала предоставить проектно-сметную документацию.

— Мы неоднократно получали просьбы от главы Акжаикского района выделить средства на ремонт дорог, — рассказал аким. — Но проектов на эти дороги не было, соответственно  ремонт не производился. Как только районный аким предоставил ПСД, дороги в этом районе сделали.

Также, Кульгинов отметил, что власти намерены заняться ремонтом трассы, ведущий на город Оренбург (РФ).

— После того, как завершится ремонт трассы на Саратов, а это скорее всего будет на будущий год, мы намерены заняться реконструкцией еще одной дороги международного значения — на Оренбург, — заявил Кульгинов.

Екатерина Литвякова

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