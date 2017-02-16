В Зеленовском районе ЗКО будут отремонтированы дороги на 330 миллионов тенге
Об сегодня во время отчет перед общественным советом заявил аким области Алтай Кульгинов.
Отвечая на вопрос председателя общественного совета Зеленовского района Любови Шмариной о ремонте дорог в районах, аким отметил, что они постепенно будут отремонтированы во всех районах области.
— Заявок на ремонт дорог в районах области мы поступила на 700 миллионов тенге, — сказал аким области. – В этом году в Зеленовском районе будут отремонтировано дороги на сумму 330 миллионов тенге.
Кроме того, Кульгинов пояснил, что акимам районов перед подачей заявок на реконструкцию дорог необходимо сначала предоставить проектно-сметную документацию.
— Мы неоднократно получали просьбы от главы Акжаикского района выделить средства на ремонт дорог, — рассказал аким. — Но проектов на эти дороги не было, соответственно ремонт не производился. Как только районный аким предоставил ПСД, дороги в этом районе сделали.
Также, Кульгинов отметил, что власти намерены заняться ремонтом трассы, ведущий на город Оренбург (РФ).
— После того, как завершится ремонт трассы на Саратов, а это скорее всего будет на будущий год, мы намерены заняться реконструкцией еще одной дороги международного значения — на Оренбург, — заявил Кульгинов.
Екатерина Литвякова