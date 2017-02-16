В ЗКО больше не будут строить детсады за счет государства

Теперь этим будут заниматься бизнесмены.

Об этом заявил аким области Алтай Кульгинов во время отчетной встречи с общественным советом.

— Перед нами стоит задача развивать государственно-частное партнерство, — сказал глава региона. – Из бюджета не будут выделяться деньги на строительство детских садов. Таким образом у бизнесменов появиться возможность заработать на этом. Государство не будет заниматься ту нишу, где могут поработать местные предприниматели.

Екатерина Литвякова, видео: Нурлыбек Емранов