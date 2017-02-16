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Опубликовано: Чт, Фев 16th, 2017
425 ЗКО / Картина дня / Уральская неделя - архив

В ЗКО больше не будут строить детсады за счет государства

Теперь этим будут заниматься бизнесмены.

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Об этом заявил аким области Алтай Кульгинов во время отчетной встречи с общественным советом.

— Перед нами стоит задача развивать государственно-частное партнерство, — сказал глава региона. – Из бюджета не будут выделяться деньги на строительство детских садов. Таким образом у бизнесменов появиться возможность заработать на этом. Государство не будет заниматься ту нишу, где могут поработать местные предприниматели.

Екатерина Литвякова, видео: Нурлыбек Емранов

2 комментария
  1. ГОРОЖАНИН!!!:
    16 Февраль 2017 в 16:22

    Вообще… будет лучше , если те бизнесмены , которые когда то за копейки » прихватизировали» многие типовые Советские садики , вернут их по себестоимости государству …. Ответ- не дождетесь !!!

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  2. Алехан:
    16 Февраль 2017 в 17:03

    как понять? садики будут платными ?по коммерческой цене? за роды заплати , садик заплати, школа тоже плати! институт , понятное дело плати!в Армию призвали Отдай долг родине, а где он долг?в этой цепочке образовался , пошёл на работу Плати налоги ,сел на машину плати за дорогу и не важно какого она качества !а сколько штрафов ты оплатишь , те что уже есть и тех что придумают (слуги народа)по моему у такого государства нет будущего которое хочет нагнуть своих граждан по полной!

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