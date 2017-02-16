В ЗКО больше не будут строить детсады за счет государства
Теперь этим будут заниматься бизнесмены.
Об этом заявил аким области Алтай Кульгинов во время отчетной встречи с общественным советом.
— Перед нами стоит задача развивать государственно-частное партнерство, — сказал глава региона. – Из бюджета не будут выделяться деньги на строительство детских садов. Таким образом у бизнесменов появиться возможность заработать на этом. Государство не будет заниматься ту нишу, где могут поработать местные предприниматели.
Екатерина Литвякова, видео: Нурлыбек Емранов
Вообще… будет лучше , если те бизнесмены , которые когда то за копейки » прихватизировали» многие типовые Советские садики , вернут их по себестоимости государству …. Ответ- не дождетесь !!!
как понять? садики будут платными ?по коммерческой цене? за роды заплати , садик заплати, школа тоже плати! институт , понятное дело плати!в Армию призвали Отдай долг родине, а где он долг?в этой цепочке образовался , пошёл на работу Плати налоги ,сел на машину плати за дорогу и не важно какого она качества !а сколько штрафов ты оплатишь , те что уже есть и тех что придумают (слуги народа)по моему у такого государства нет будущего которое хочет нагнуть своих граждан по полной!