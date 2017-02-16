Сегодня, в четверг, 16 февраля, c 16.00 до 18.00 часов, то есть через 1 час в офисе «УН» пройдёт «Прямая линия» с представителями областного филиала АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Прямая линия будет транслироваться в онлайн- режиме на канале Уральской Недели в Youtube

Реально ли накопить деньги на жильё по госпрограмме? На каких условиях банк выдаёт жилищные займы? Где будут сдаваться очередные дома для вкладчиков «Жилстроя»

На все ваши вопросы ответят начальник управления по работе с клиентами филиала (слева) Айгерим Канафиевна Курманова и начальник отдела развития бизнеса филиала Самал Ажгереевна Кабесова.

Звоните нам по телефону: 51-06-78, присылайте свои вопросы на электронную почту редакции uralskweek2001@gmail.com или оставляйте их в комментариях на нашем сайте.

Людмила КАЛАШНИКОВА