Аким ЗКО рассказал о том, как намерен бороться с коррупцией
Бороться с коррупцией можно только путем максимальной прозрачности и открытости. Об этом сказал аким ЗКО Алтай Кульгинов во время отчетной встречи с населением 17 февраля в Уральске.
Рассказывая о том, как можно противостоять коррупции, Алтай Кульгинов в частности сказал:
— На этой неделе мы совместно со всеми правоохранительными органами разработали проект региональной программы по увеличению транспарентности и открытости. Концептуально: теперь все вопросы, касающиеся населения, такие, как распределение земельных участков, жилья, субсидий — все эти вопросы будут рассматриваться публично и открыто, — сказал Алтай Кульгинов.
Принимаются прямо сейчас вопросы акиму на его отчетную встречу на е-майл: kense@bko.gov.kz
Хорошо сказал. Самое главное как это он будет делать?
Наверняка не удастся т.к. начальники от которых зависит выполнение его планов по антикару, его будет уводить, т.к. любой нормальный человек не хочет терять кормушку.
Нужно приглашать на независимых консультантов, тогда будет толк.
В антикаре лозунг должен быть такой: Ловить настоящих, огородить будущих.