Аким ЗКО рассказал о том, как намерен бороться с коррупцией

Бороться с коррупцией можно только путем максимальной прозрачности и открытости. Об этом сказал аким ЗКО Алтай Кульгинов во время отчетной встречи с населением 17 февраля в Уральске.

Рассказывая о том, как можно противостоять коррупции, Алтай Кульгинов в частности сказал:

— На этой неделе мы совместно со всеми правоохранительными органами разработали проект региональной программы по увеличению транспарентности и открытости. Концептуально: теперь все вопросы, касающиеся населения, такие, как распределение земельных участков, жилья, субсидий — все эти вопросы будут рассматриваться публично и открыто, — сказал Алтай Кульгинов.