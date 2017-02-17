Акиму ЗКО Алтаю Кульгинову предложили стать Президентом страны

Такую идею высказал житель Бокейординеского района по имени Мусагали, сегодня 17 февраля во время отчетной встречи акима области перед населением.

Житель Бойкеорды похвалил главу региона за его вклад в сельское хозяйство и выдвинул идею об управлении страной Кульгиновым.

— Вы проверенный временем человек, и я думаю, что если такие парни как вы, Алтай Сейдирович станете Президентом Казахстана, то у нас в стране будет всё отлично, — поделился своими соображениями бокейординец.

Руководитель ЗКО за словом в карман не полез и процитировал в ответ на это казахскую пословицу.

— Қазақтарда айтады : « Қуртайын десең мақта» ( Если хочешь уничтожить- похвали, — перевод редакции), — не полез за словом в карман Кульгинов. – Еще даже года не прошло, с тех пор, как я стал акимом Западно – Казахстанской области, дайте мне пока что на этой должности поработать.

На этом моменте зал одобряюще захлопал.