Европейский банк развития выделит 7 млрд тенге ЗКО на модернизацию ТЭЦ Уральска и на обновление автобусного парка

Европейский банк реконструкции и развития выделит льготный кредит ЗКО на модернизацию коммунальной сферы и общественного транспорта.

Об этом сообщил аким ЗКО во время отчетной встречи с населением 17 февраля. По его словам, 7 млрд тенге ЕБРР выделит в виде льготного кредита. На эти средства будет проведена модернизация Уральской ТЭЦ АО «Жайыктеплоэнерго» и будет обновлен автопарк городских автобусов.