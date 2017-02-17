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Опубликовано: Пт, Фев 17th, 2017
265 ЗКО / Картина дня

Европейский банк развития выделит 7 млрд тенге ЗКО на модернизацию ТЭЦ Уральска и на обновление автобусного парка

Европейский банк реконструкции и развития выделит льготный кредит ЗКО на модернизацию коммунальной сферы и общественного транспорта.

Об этом сообщил аким ЗКО во время отчетной встречи с населением 17 февраля. По его словам, 7 млрд тенге ЕБРР выделит в виде льготного кредита. На эти средства будет проведена модернизация Уральской ТЭЦ АО «Жайыктеплоэнерго» и будет обновлен автопарк городских автобусов.

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