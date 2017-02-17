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Опубликовано: Пт, Фев 17th, 2017
534 ЗКО / Картина дня

Уральск превратится в «Умный город»

Задача проекта — обеспечить максимально удобное и комфортное проживание для жителей региона.

умный

 

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля,  во время отчетной встречи акима области Алтая Кульгинова перед населением .

— У проекта «Умный город» две цели — безопасность, удобство и энергосбережение, — рассказал аким области Алтай Кульгинов. — Для безопасности в Уральске мы намерены установить до конца этого года 300 видеокамер наблюдения, данные с которых будут сводиться на единый наблюдательный пункт Центра оперативного управления в полиции. Для достижения удобства в городе планируется внедрить мобильное приложение 2ГИС, с помощью которого горожане смогут в режиме реального времени наблюдать движение автобусов, график их передвижения, а также еще одну электронную платформу планируется создать для того, чтобы горожане могли в режиме онлайн находить все вакантные рабочие места.

Также аким отметил, что энергосбережение планируется достичь в рамках подключения всей системы освещения к единой базе управления. Это предполагает, что все уличные фонари в Уральске заменят на светодиодные устройства, котоыре будут потреблять минимальное количество электроэнергии.

4 комментария
  1. Марат:
    17 Февраль 2017 в 16:21

    все кто уехал в Москву, алмату и питер возвращайтесь)))

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  2. Местный:
    17 Февраль 2017 в 17:12

    Было бы хорошо

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  3. KHAN:
    17 Февраль 2017 в 17:18

    сингапур отдыхает

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