Уральск превратится в «Умный город»

Задача проекта — обеспечить максимально удобное и комфортное проживание для жителей региона.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля, во время отчетной встречи акима области Алтая Кульгинова перед населением .

— У проекта «Умный город» две цели — безопасность, удобство и энергосбережение, — рассказал аким области Алтай Кульгинов. — Для безопасности в Уральске мы намерены установить до конца этого года 300 видеокамер наблюдения, данные с которых будут сводиться на единый наблюдательный пункт Центра оперативного управления в полиции. Для достижения удобства в городе планируется внедрить мобильное приложение 2ГИС, с помощью которого горожане смогут в режиме реального времени наблюдать движение автобусов, график их передвижения, а также еще одну электронную платформу планируется создать для того, чтобы горожане могли в режиме онлайн находить все вакантные рабочие места.

Также аким отметил, что энергосбережение планируется достичь в рамках подключения всей системы освещения к единой базе управления. Это предполагает, что все уличные фонари в Уральске заменят на светодиодные устройства, котоыре будут потреблять минимальное количество электроэнергии.