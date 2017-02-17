В Уральске откроется новая поликлиника

Поликлиника № 7 откроется на базе Областной клинической больницы.

Об этом сообщил аким области Алтай Кульгинов во время отчетной встречи перед населением.

— Часть персонала областной больницы переехала в новую, недавно построенную многопрофильную больницу, в связи с этим освободилось помещение, — сообщил Алтай Кульгинов. — Мы, чувствуя острую необходимость в еще одной поликлинике, в этом году отремонтируем освободившееся помещение облбольницы и сделаем там новую, седьмую поликлинику.