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Опубликовано: Пт, Фев 17th, 2017
283 ЗКО / Картина дня

В Уральске откроется новая поликлиника

Поликлиника № 7 откроется на базе Областной клинической больницы.

аа

Об этом сообщил аким области Алтай Кульгинов во время отчетной встречи перед населением.

— Часть персонала областной больницы переехала в новую, недавно построенную многопрофильную  больницу, в связи с этим освободилось помещение, — сообщил Алтай Кульгинов. — Мы, чувствуя острую необходимость в еще одной поликлинике, в этом году отремонтируем освободившееся помещение облбольницы и сделаем там новую, седьмую поликлинику.

 

 

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