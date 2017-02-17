В Уральске предложили исключить госслужащих из Общественных советов
Об этом во время отчетной встречи акима области Алтая Кульгинова перед Общественным советом высказались общественные деятели города.
В частности Кадиша Муканова предложила «разгрузить» госслужащих от общественной работы.
— Состав утверждается областным маслихатом, и хотелось бы предложить вывести государственных служащих, которые сидят в совете только лишь для массовки, — сказала Муканова. – Вместо них в областной и районные советы можно принять неравнодушных и активных граждан области.
Екатерина Литвякова, видео: Нурлыбек Емранов
Общественные Советы в принципе были мертворожденными.
И зачем Кадише это все надо?
Ничего полезного не было от этой надстройки.
Теперь предстоит от них как-то избавится.
Списать в утиль за ненадобностью. Только время у людей отнимает.