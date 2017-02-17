В Уральске предложили исключить госслужащих из Общественных советов

Об этом во время отчетной встречи акима области Алтая Кульгинова перед Общественным советом высказались общественные деятели города.

В частности Кадиша Муканова предложила «разгрузить» госслужащих от общественной работы.

— Состав утверждается областным маслихатом, и хотелось бы предложить вывести государственных служащих, которые сидят в совете только лишь для массовки, — сказала Муканова. – Вместо них в областной и районные советы можно принять неравнодушных и активных граждан области.

Екатерина Литвякова, видео: Нурлыбек Емранов