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Опубликовано: Пт, Фев 17th, 2017
143 Главная тема / ЗКО / Картина дня / Уральская неделя - архив

В Уральске предложили исключить госслужащих из Общественных советов

Об этом во время отчетной встречи  акима области Алтая Кульгинова перед Общественным советом высказались общественные деятели города.

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В частности Кадиша Муканова предложила «разгрузить» госслужащих от общественной работы.

— Состав утверждается областным маслихатом, и хотелось бы предложить вывести государственных служащих, которые сидят в совете только лишь для массовки, — сказала Муканова. – Вместо них в областной и районные советы можно принять неравнодушных и активных граждан области.

Екатерина Литвякова, видео: Нурлыбек Емранов

Один комментарий
  1. sabyr:
    17 Февраль 2017 в 17:03

    Общественные Советы в принципе были мертворожденными.
    И зачем Кадише это все надо?
    Ничего полезного не было от этой надстройки.
    Теперь предстоит от них как-то избавится.
    Списать в утиль за ненадобностью. Только время у людей отнимает.

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