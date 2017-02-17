Руководителя Samsung арестовали по делу о взятках подруге президента Южной Кореи

Ли Чжэ Ён — вице-президент и фактический руководитель Samsung. Прокуратура считает, что он платил за покровительство подруге президента Южной Кореи Чхве Сун Силь. Компания и сам Ли настаивают, что стали жертвами вымогательства.

В январе прокуратура просила арестовать Ли Чжэ Ёна, однако суд отказался это сделать. Как сообщает агентство «Ренхап», в новом ходатайстве прокуратура добавила к обвинениям в даче взятки, растрате и даче ложных показаний другие обвинения, в частности, в нарушении закона при выводе средств за рубеж.

Один из богатейших людей в Южной Корее, 48-летний вице-президент Samsung провел минувшую ночь в камере, где были лишь стол и телевизор, сообщает агентство «Reuters». Его доставили в сеульский центр содержания под стражей в ожидании решения суда о его аресте. Впрочем, как передает южнокорейское агентство «Йонхап», теперь Ли Чже Ёна должны перевести в город Йыван, в 15 км южнее столицы, где он будет оставаться под арестом. Обвинение просило также арестовать и президента компании Samsung Electronics Сан Джин Пака, но суд это ходатайство отклонил. Фактический руководитель крупнейшего в стране и одного из крупнейших в мире производителей электроники и техники обвиняется в том, что он оказывал финансовую помощь подруге президента Цой Сун Силь. А в обмен та добивалась от властей преференций для компании. В том числе, как считают следователи, правительство оказывало помощь Samsung при слиянии ряда филиалов корпорации. Следствие по этому делу должно завершиться к началу марта.

В Южной Корее осенью 2016 года начался политический кризис в связи с расследованиями в отношении Чхве Сун Силь, подруги президента Пак Кын Хе. Местные СМИ утверждали, что Чхве, по сути, контролировала деятельность президента и использовала их связь для обогащения. Парламент начал процедуру импичмента, президент была лишена полномочий.

В ответ на арест вице-президента корпорации акции компаний, которые входят в Samsung, подешевели на бирже в среднем на 1-3%.

«Эхо Москвы»