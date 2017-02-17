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Опубликовано: Пт, Фев 17th, 2017
162 ЗКО / Картина дня

В ЗКО российскому инвестору предложили построить логистический центр и овощехранилище

В ЗКО за счет частных инвестиций построят крупный транспортно-логистический центр и овощехранилище. Об этом сообщил аким ЗКО Алтай Кульгинов во время отчетной встречи с населением 17 февраля в Уральске.

По словам акима области, за счет частных инвестиций будут построены транспортно-логистический центр и овощехранилище. Последний проект намерен реализовать предприниматель из России.

— Есть предприниматель из России, который поставляет на российский рынок овощи, фрукты, сухофрукты. Мы с ним уже провели переговоры. Он хочет построить у нас большое овощехранилище. Дело в том, что потребность нашей области в овощехранилищах составляет около 40 тысяч тонн. А по факту имеющиеся овощехранилища могут вместить 10 тысяч тонн. Российский предприниматель в ходе переговоров выразил желание построить крупное овощехранилище в Уральске. И также за счет частных инвестиций будет построен транспортно-логистический центр, который сможет обслуживать большие объемы грузоперевозок, — сказал аким Алтай Кульгинов.

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