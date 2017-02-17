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Опубликовано: Пт, Фев 17th, 2017
466 ЗКО / Картина дня

В ЗКО будут восстановлены четыре водохранилища

Кроме того,  ближайшие 5 лет планируется восстановить свыше 145 тысяч гектаров земель регулярного и лиманного орошений.

водичкааааа

Об этом стало известно во время отчетной встречи акима области Алтая Кульгинова перед населением.

— В этом году мы сделаем капитальный ремонт Шолак-Анкатинского водохранилища в поселке Тонагаш, отреконструируем Урало-Шалкарский канал в Теректинском районе,- сообщил Алтай Кульгинов. —  Также отреконструируем  Кирово-Чижинский канал, протяженностью — 180 километров, который позволит орошать пастбищные земли на территории 4-х районов, расположенных вдоль канала (90 тыс. га.). Два этапа уже завершены, в этом году мы начнем третий этап – это будет уже новый канал.

Кроме всего прочего, глава региона сообщил, что разработана документация для восстановления участков лиманного орошения Абдилман и Сорколь Жанибекского района (1,8 тысяч га., 409,1 млн. тенге).

3 комментария
  1. Имя 505:
    17 Февраль 2017 в 17:42

    Напрашивается вопрос, вы воду где будите брать для этих болотохранилищь ???

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  2. ама:
    17 Февраль 2017 в 17:55

    а где муратсайское водо хранилище хотя относиться к жанибекскому району, а пользуются жители бокейординского района

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  3. Кердерi:
    17 Февраль 2017 в 18:16

    Давно пора. Правда тогда Жайык совсем обмелеет.Вон русские понастроили водохранилищ, воду нам продают, что теперь для заполнения русла реки у них еще больше будем покупать?

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