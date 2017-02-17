В ЗКО будут восстановлены четыре водохранилища

Кроме того, ближайшие 5 лет планируется восстановить свыше 145 тысяч гектаров земель регулярного и лиманного орошений.

Об этом стало известно во время отчетной встречи акима области Алтая Кульгинова перед населением.

— В этом году мы сделаем капитальный ремонт Шолак-Анкатинского водохранилища в поселке Тонагаш, отреконструируем Урало-Шалкарский канал в Теректинском районе,- сообщил Алтай Кульгинов. — Также отреконструируем Кирово-Чижинский канал, протяженностью — 180 километров, который позволит орошать пастбищные земли на территории 4-х районов, расположенных вдоль канала (90 тыс. га.). Два этапа уже завершены, в этом году мы начнем третий этап – это будет уже новый канал.

Кроме всего прочего, глава региона сообщил, что разработана документация для восстановления участков лиманного орошения Абдилман и Сорколь Жанибекского района (1,8 тысяч га., 409,1 млн. тенге).