В ЗКО за 4 года объём депозитов физических лиц увеличился в 2,5 раза

Так, по данным областного филиала АО «Национальный банк РК» 1 января 2016 года на депозитных счетах западноказахстанцев в банках второго уровня лежало 60 млрд. 313 млн. тенге, на 31 декабря 2016 года эта сумма составила уже 154 млрд. 735 млн. тенге.

Руководитель филиала «Нацбанка РК» по ЗКО Сергей Родин предоставил «УН» статистическую информацию относительно депозитов населения области, исходя из которой, можно сделать вывод: народ стал активнее копить деньги на счетах в банках второго уровня.

Так, за прошедший год сумма накоплений западноказахстанцев на депозитных счетах выросла со 126 млрд. 882 млн. тенге в январе до 154 млрд. 735 млн. тенге в декабре.

Кстати, не менее активно всего за последние 4 года жители области копили деньги в 2015 году: всего за год депозиты физлиц в банках второго уровня выросли с 79 млрд. 796 млн. тенге до 121 млрд. 205 млн. тенге.



Людмила КАЛАШНИКОВА