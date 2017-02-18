Контейнеров у нас нет- а долги за вывоз мусора с нас требуют.

Оксана

Ситуация такая!

Я проживаю в г.Уральск ул.Акбулакская, район маг.»Катерина». Живу уже 5 лет. В нашем районе не было и нет мусорных контейнеров. Ни на одном квартале в любую сторону. А это 4 улицы параллельно, и 3 перпендекулярно. Недавно ТОО «Орал Таза Сервис» решил вспомнить, что мы жители района за вывоз мусора не платим. Мне принесли квитанцию РКЦУ, где написан долгза газ и вывоз мусора. Это была первая квитанция за все время . РКЦУ работает с 2015 года (так сказали в ОТС), и ни в одной квитанции не было указано про долг.За что мы должны платить? У нас с ними даже договора нет и с предыдущей компанией тоже не было! Ни баков, ни договора, ни вывоза мусора, а деньги плати! На данный момент я должна 5 766,6 тенге, соседи должны 17 000 тенге их трое прописано!

Это наши улицы. Как видите контейнеров там не было и нет!