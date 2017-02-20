Уровень проблемных кредитов в банках Казахстана достиг 37% — Moody’s

При критическом уровне «токсичных активов» рост ВВП останавливается. Поэтому пока не будет решена проблема неработающих кредитов, экономика расти не будет.

«Качество активов банков остается слабым по всему банковскому сектору Казахстана, поскольку девальвация национальной валюты, ухудшение операционной среды и снижение реальных доходов населения привели к росту проблемных кредитов, которые в 2016 году достигли в среднем 37% от общего объема выданных кредитов в рейтингуемых нами банках страны», приводит слова вице-президента международного рейтингого агентства Moody’s Семена Исакова журнал «Эксклюзив«.

Как известно, размер выделяемых дополнительных средств на поддержку банков составит 2 трлн тенге. Власти и в ходе прошлого кризиса вливали в банковский сектор значительные суммы, однако так и не удалось добиться его устойчивости. Возможно, речь идет о системном кризисе в финансовой системе.

По словам директора Института экономической политики Казахстана Каирбека Арыстанбекова, несмотря на принимаемые меры состояние ссудного портфеля банков Казахстана продолжает ухудшаться. В целом, за 2016 год доля неработающих займов составила 8,2%. По оценке ИЭП, только по итогам 9 месяцев 2016 года повышенный уровень токсичных активов (более 10%) наблюдался у 4-х банков. Наибольшая доля NPL была у АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане (28,3%), Банка ВТБ (Казахстан) — 17,48%, АТФБанк — 12,90%.

«14 февраля 2014 года глава государства поручил выделить из Национального фонда 1 трлн тенге для предоставления долгосрочных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса. При этом для финансового обеспечения выкупа у банков «плохих активов» предусматривалось капитализация АО «Фонд проблемных кредитов» из средств Нацфонда в размере 250 млрд тенге. Если 3 года назад выделено 250 млрд тенге, то теперь запланировано 2 трлн тенге. Просто не понятно, в какую бездонную бочку уходят средства. А ведь банки еще не отчитались за полученные от государства $10 млрд в ходе прошлого кризиса. Здесь нужно понимать, что существует закономерная обратная зависимость между кривой неработающих кредитов — так называемых «токсичных активов» — и падением ВВП. Эта зависимость проанализирована Институтом экономической политики на основе статистических данных стран мира за последние 30 лет. Например, когда пик «токсичных активов» в Чили достигал 36%, падение ВВП составило минус 16%; в Японии 35%, а ВВП минус 2%; в Южной Кореи 35%, а ВВП минус 6,8%; в Индонезии 33%, а ВВП минус -13,1%; в Турции 28%, а ВВП минус -5,7%; в Аргентине 20%, а ВВП – минус 10,9%; в Мексике 19%, а ВВП минус 6,2%; в Норвегии 16%, в ВВП 0%; в Швеции 13%, а ВВП минус -3,5%.

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