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Опубликовано: Пн, Фев 20th, 2017
44 Мир

Деятельность зоопарков и цирков будет прекращена на международном уровне

Правительство Великобритании собирается принять законопроект, запрещающий держать животных в зоопарках и цирках. Авторы законопроекта уверены, что он будет поддержан другими странами Европы, благодаря чему вопрос будет поднят на международном уровне.

Основной предпосылкой послужило то, что практически все цирки, которые держат животных в неволе, так или иначе замешаны в нарушении их прав и жестоком обращении. Что касается зоопарков, члены парламента собираются предоставить им выбор: превращение в приюты для животных, либо закрытие.

Использование животных в цирковых номерах будет запрещено навсегда. По предварительным данным, законопроект был поддержан 98% членов Парламента Великобритании. Политики уверены, что принятие закона положит конец «архаичной практики» по отношению к животным.

ecology.md

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