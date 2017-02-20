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Опубликовано: Пн, Фев 20th, 2017
123 ЗКО / Картина дня

На дорогах в Уральске ожидается гололедица

Согласно прогнозам Казгидромета в городе ожидается туман, осадки, а на дорогах гололедица.

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— Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов со знаком «минус», днем температура будет плюсовой. Туман, небольшие осадки и юго-западный ветер ожидаются в Уральске, — сообщили синоптики.

Как сообщили в пресс-службе акимата Уральска, коммунальные службы ведут усиленную работу по уборке снега на территории города.  В настоящее время по всему городу задействовано более 80 единиц различной техники.

— Учитывая погодные условия и гололедицу, которая, как ожидается, продлится до конца этой недели, во избежание травм, акимат города призывает горожан быть предельно осторожными, — говорится в сообщении.

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