На дорогах в Уральске ожидается гололедица

Согласно прогнозам Казгидромета в городе ожидается туман, осадки, а на дорогах гололедица.

— Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов со знаком «минус», днем температура будет плюсовой. Туман, небольшие осадки и юго-западный ветер ожидаются в Уральске, — сообщили синоптики.

Как сообщили в пресс-службе акимата Уральска, коммунальные службы ведут усиленную работу по уборке снега на территории города. В настоящее время по всему городу задействовано более 80 единиц различной техники.

— Учитывая погодные условия и гололедицу, которая, как ожидается, продлится до конца этой недели, во избежание травм, акимат города призывает горожан быть предельно осторожными, — говорится в сообщении.