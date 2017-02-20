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Опубликовано: Пн, Фев 20th, 2017
40 Мир

«Наш дом — ваш дом»: испанцы выступили за прием беженцев

Сотни тысяч человек провели в Барселоне акцию в поддержку беженцев. «Наш дом — ваш дом» — под таким лозунгом в субботу, 18 февраля, участники прошли маршем от центра города до берега Средиземного моря. Таким символическим жестом протестующие хотели напомнить о том, что в прошлом году в море погибли около пяти тысяч мигрантов.

 

Участники акции вышли на улицы, держа в руках плакаты и требуя от властей ускорить прием беженцев из государств, пострадавших от войны.

Среди протестующих была и мэр города Ада Колау, которая активно выступает за прием беженцев. По данным властей, в акции приняло участие 160 000 человек, а по данным организаторов — вдвое больше.

Протестующие обвиняют власти в невыполнении данных два года назад обещаний принять за это время 17 тысяч беженцев. Испания приняла пока чуть более тысячи.

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