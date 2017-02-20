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Опубликовано: Пн, Фев 20th, 2017
43 Мир

В Беларуси прошли акции протеста против «декрета о тунеядцах»

В Гомеле на акцию протеста против скандального декрета вышло до 3 тысяч человек. В Могилеве — до тысячи. Собравшиеся скандировали президенту Лукашенко: «Уходи!»

 

Акция протеста в Минске (фото из архива)

 

Во многих городах Беларуси в воскресенье, 19 февраля, прошли акции протеста против декрета о «тунеядцах». В Гомеле на площадь Восстания вышло до 3 тысяч человек, сообщает «Хартия-97″. Это самая многочисленная акция протеста с начала двухтысячных годов. В Гомеле собравшиеся скандировали «Уходи!» в адрес президента Александра Лукашенко, подписавшего декрет «О предупреждении социального иждивенчества». В соответствии с этим документом, жители Беларуси, не платящие налоги или платящие их менее 183 дней в году, вынуждены платить специальный сбор.

 

 

В Могилеве митинг и шествие на Ленинской улице собрали до тысячи человек. В Бресте вышли на улицы несколько сотен. Кроме того, акции прошли в Гродно и Витебске. Напомним, вечером 17 октября в Минске на акцию протеста против декрета вышло несколько тысяч человек. «В случае, если в течение месяца, до 17 марта 2017 года, власть не предпримет реальных шагов для выполнения воли народа, мы предпримем новые коллективные действия, подготовку которых поручаем нашим представителям», — говорится в резолюции митинга.

dw.com

Один комментарий
  1. Батыс Қазақстан:
    20 Февраль 2017 в 11:31

    не ценят мир .

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