В марте казахстанцы будут отдыхать почти полмесяца

В марте 12 дней будут выходными. К обычным выходным дням прибавятся праздничные дни, которые в этом году приходятся на середину рабочей недели.

Кроме суббот и воскресений, жителей нашей страны ждут еще четыре дополнительных выходных дня. Один из них придется на среду, восьмое марта. Три — на Наурыз. На Наурыз казахстанцы отдохнут 21, 22 и 23 марта. Согласно постановлению Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, дни отдыха с субботы 18 марта 2017 года переносятся на понедельник 20 марта 2017 года и с субботы 1 июля на пятницу 7 июля 2017 года.