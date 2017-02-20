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Опубликовано: Пн, Фев 20th, 2017
681 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В марте казахстанцы будут отдыхать почти полмесяца

В марте 12 дней будут выходными. К обычным выходным дням прибавятся праздничные дни, которые в этом году приходятся на середину рабочей недели. 

наурыз

Кроме суббот и воскресений, жителей нашей страны ждут еще четыре дополнительных выходных дня. Один из них придется на среду, восьмое марта. Три — на Наурыз. На Наурыз казахстанцы отдохнут 21, 22 и 23 марта. Согласно постановлению Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева,  дни отдыха с субботы 18 марта 2017 года переносятся на понедельник 20 марта 2017 года и с субботы 1 июля на пятницу 7 июля 2017 года.

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