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Опубликовано: Пн, Фев 20th, 2017
74 ЗКО / Картина дня

В Уральске экс-руководитель отдела занятости призналась в хищениях

На данный момент дело в отношении Айгуль Тукешевой передано в прокуратуру.

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— Уголовное дело в отношении экс-главы социального отдела акимата было возбуждено по статье 189, части 3, пункта 2, » Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», — сообщает  антикоррупционный комитет по ЗКО. — В ходе досудебного расследования, Айгуль Тукешева написала заявление о заключении процессуального соглашения, в форме сделки о признании  вины. Сейчас дело находится в прокуратуре.
Также в антикоррупционном ведомстве рассказали, что свидетелем по делу Айгуль  Тукешевой проходил бывший заместитель акима Уральска Марс Сатыбалдиев. Суммы хищений и другие подробности дела ведомство не разглашает.
Напомним ранее, Айгуль Тукешева была категорически  не согласна с предъявленым обвинением и вместе со своим адвокатом Саяном Жунисбаевым готовила ходатайство о переквалификации статьи.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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