В Уральске экс-руководитель отдела занятости призналась в хищениях

На данный момент дело в отношении Айгуль Тукешевой передано в прокуратуру.



— Уголовное дело в отношении экс-главы социального отдела акимата было возбуждено по статье 189, части 3, пункта 2, » Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», — сообщает антикоррупционный комитет по ЗКО. — В ходе досудебного расследования, Айгуль Тукешева написала заявление о заключении процессуального соглашения, в форме сделки о признании вины. Сейчас дело находится в прокуратуре.

Также в антикоррупционном ведомстве рассказали, что свидетелем по делу Айгуль Тукешевой проходил бывший заместитель акима Уральска Марс Сатыбалдиев. Суммы хищений и другие подробности дела ведомство не разглашает.

Напомним ранее, Айгуль Тукешева была категорически не согласна с предъявленым обвинением и вместе со своим адвокатом Саяном Жунисбаевым готовила ходатайство о переквалификации статьи.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА