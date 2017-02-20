В Уральске из-за долга в 13 миллионов тенге арестовано имущество АО «Жайыктеплоэнерго»

Судебное решение связано с иском одной из обслуживающих компаний в отношении тепловиков. Тяжба связана с проведением госзакупок.

ТОО «KazInTeh-IRC» обратилась в суд с иском к АО «Жайыктеплоэнерго» о взыскании суммы неустойки в размере 12 584 843 тенге, — сообщили подробности решения в пресс-службе областного суда.

— Представитель ТОО «KazInTeh-IRC» сообщила суду, что между их фирмой и «ЖТЭ» был заключен договор о госзакупках на поставку товара, согласно которому оплата стоимости товара должна быть произведена в течение 30 дней с момента поставки. Товар был поставлен 17 июля 2016 года, однако ответчик оплату производил частями, что повлекло начисление неустойки. Согласно условиям договора, неустойка составила 0,1% за каждый день просрочки. На претензии по неустойке тепловики не реагировали, поэтому «KazInTeh-IRC» обратилось в суд.

Фирма- истец просила суд наложить арест на имущество и расчетные счета ответчика. Заявление удовлетворено частично, на имущество «ЖТЭ» наложен арест в пределах суммы заявленного иска. Данное дело продолжает рассматриваться судом.

Коммерческий директор АО «Жаиктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов данную ситуацию не комментирует, однако сообщает, что дела в «ЖТЭ» идут хорошо и никаких убытков предприятие не терпит.

— Мы платим много за газ, это выходит дорого, поскольку никаких льготных цен для нас не предусмотрено, — сообщает Вячеслав Солодилов.

Напомним, ранее прокуратура ЗКО выявила более полутора тысяч нарушений в деятельности АО «Жайыктеплоэнерго». Монополист был оштрафован на 4,5 млн тенге. В прокуратуре сообщили, что в отношении руководства предприятия ведётся досудебное расследование по факту имущественного ущерба компании без признаков хищения. « ЖТЭ» закупило фильтры на 35 миллионов тенге и не использовало их в течение двух лет.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА