В Уральске прошел первый тур чемпионата области по женскому волейболу

Впервые в Уральске прошли областные соревнования по волейболу среди женских команд в новом формате: чемпионат поделен на три тура, а его победитель будет определен в конце года.

Как сообщил старший тренер области по женскому волейболу Куленке Губашев, в этом году областное управление физической культуры и спорта, волейбольный клуб «Грация-KZ» и ряд спонсоров разработали новый формат проведения чемпионата Западно-Казахстанской области среди женских команд и чемпионата среди девушек 2000-2003 годов рождения.

— Чемпионат будет проходить в три тура – зимний, весенний и осенний, — рассказал Куленке Губашев. – В конце сезона – в декабре состоится подведение итогов, где будут определены лучшие волейбольные команды, игроки, тренеры, которые будут отмечены ценными призами и денежными вознаграждениями от спонсоров.

Первый тур чемпионата области среди женских команд прошел с 13 по 17 февраля в Уральске в спортзале Западно-Казахстанского государственного университета.

В соревнованиях приняли участие 14 команд: коллективы ЗКГУ, ЗКАТУ, Педколледжа и 4 команды «Грации-KZ», команды из Акжаикского, Бурлинского (две команды), Зеленовского, Таскалинского, Теректинского, Чингирлауского районов.

После проведенных игр первого тура чемпионата первое место заняла команда «Грация-KZ-1», второе место заняли волейболистки ЗКГУ, третье место осталось за второй командой «Грация-KZ». В шаге от пьедестала осталась команда Чингирлауского района.

Отметим, что второй тур областного чемпионата пройдет в поселке Чапаево (Акжаикский район) с 10 по 14 апреля.

Первый тур чемпионата среди девушек пройдет в г. Аксай Бурлинского района с 10 по 15 марта.

В составе команды «Грация-KZ» находятся игроки молодежной сборной команды Казахстана: Элина Надыршина (1997 г.р.), Мира Губашева (1997г.р.), Диана Губашева (1999 г.р.). За время существования волейбольного клуба «Грация-KZ» в казахстанскую сборную были делегированы — Сана Анаркулова (Джарлагасова), Зарина Ситказинова, Айнагуль Айжарихова.

Екатерина Литвякова