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Опубликовано: Пн, Фев 20th, 2017
116 ЗКО / Картина дня

В Уральске возбуждено уголовное дело в отношении судмедэксперта, который дал заключение о загадочной смерти чиновника

На данный момент судмедэксперт Батырбек Мендалиев находится под подпиской о невыезде, но от работы не отстранен.

файзулла тюлегенев

Эксперт Мендалиев считает, что чиновник Файзулла Тюлегенев умер от инфаркта, а столичные эксперты говорят, что смерть произошла от асфиксии

 

 

Об этом сообщил директор Западно –Казахстанского филиала центра судебной медицины Бауржан Бисембаев.
— Батырбеку Мендалиеву вменяют сразу две статьи – это «Дача заведомо ложного заключения» и « Укрывательство преступления», — сообщил доктор Бисембаев. – Мы категорически не согласны с обвинением.
Со слов Бауржана Бисембаева, уголовное дело было возбуждено после повторной экспертизы тела 61- летнего руководителя отдела госинспекции по защите растений при Комитете Министерства сельского хозяйства Файзулы Тюлегенева. Эксперт Батырбек Мендалиев дал заключение, согласно которой причиной смерти стала коронарная недостаточность ( в быту – инфаркт миокарда, — прим.ред). Повторная экспертиза, проведенная после эксгумации трупа, установила, что причиной смерти стала асфиксия дыхательных путей кровью в результате нанесения тяжких телесных повреждений. Экспертизу проводили медики из Астаны.
Тем не менее, директор центра судебной медицины считает, что его подчиненный дал правильное заключение.
— Дыхательные пути могли забиться кровью в агональном периоде ( в период последней стадии умирания — прим.ред), — говорит Бауржан Бисембаев. – В принципе, в своем заключении эксперт Мендалиев зафиксировал все побои и кровь в дыхательных путях. Однако это не говорит о том, что именно это стало причиной смерти.
Бауржан Бисембаев не считает заключение столичных экспертов истиной в последней инстанции.
— То что они столичные медики, а мы из регионов, не дает им никаких преимуществ перед судом, — говорит Бисембаев. – У нас одинаковая квалификация. Суд может брать за основу любое судебно- медицинское заключение, будь то заключение районного эксперта или же эксперта из международных институтов.
Для того, чтобы определить на чьей стороне правда, следствие как правило повторно привлекает экспертов.
— Следствие почему- то отклоняет все ходатайства Мендалиева, о повторной экспертизе, — говорит директор центра судебной медицины.
К слову, это лишь второй случай из 37- летней практики Бауржана Бисембаева, когда уральских экспертов обвиняют в даче лже- заключения. В первый раз Бисембаеву удалось в гражданском порядке доказать свою правоту.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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