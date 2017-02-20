В ЗКО появятся платные дороги
Какие именно дороги будут платными, чиновники пока не говорят, однако по неподтвержденным официально данным, платными станут трассы Уральск- Оренбург, Уральск- Саратов. Это новшество планируется внедрить после 2020 года.
Эту информацию распространил вице- министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, — сообщает портал zaikpress.
— Планируется поэтапное введение платности на 6 тысячах километрах дорог, что позволит создать новые рабочие места и содержать их в надлежащем качестве без привлечения дополнительных расходов из бюджета, — сообщил Скляр. — 700 км из них платными станут уже в этом году. Отмечу, что уже 4 года 217 километров трассы Астана-Щучинск являются платными. Для автомобилистов сумма оплаты составляет 200 тенге. При этом только за прошлый год дорога собрала 1 млрд. 250 млн. тенге, таким образом, она сама себя обеспечивает, не требуя на ремонт дополнительных расходов из бюджета. В этом году мы планируем сделать платными дороги Астана-Темиртау и Алматы- Капчагай.
«УН» взяла комментарий по этому поводу на местном уровне.
Руководитель управления транспорта и автомобильных дорог по ЗКО Миржан Сатканов рассказал, что тема платных дорог уже обсуждается, но конкретных дорог, которые будут платными по ЗКО не назвал.
– Никаких распоряжений от министерства мы пока не получали, — сообщил Сатканов.
Для чего тогда платим налог на транспорт, и прочие налоги ???
Делайте платными для чужеземцев, и фуры которые идут трнзитом
Уральск-Оренбург — бесплатно ездить не хочется. 2020 не рано?
После 2018 планируется капитальный ремонт дороги Уральск-Оренбург (за счёт бюджета области и вливаний КПО), а затем дорога станет платной. Вот и коррупционная схема открытая и доступная. А если в органах власти есть «свои», то можно уже подсчитывать барыши…
УН как всегда, слышу звон — но не знаю где он.
Мне лично понравилась дорога/автобан в Боровое (Астана-Щучинск), если бы такая дорога будет, то я готов платит 200 тенге/200 км.