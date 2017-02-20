В ЗКО появятся платные дороги

Какие именно дороги будут платными, чиновники пока не говорят, однако по неподтвержденным официально данным, платными станут трассы Уральск- Оренбург, Уральск- Саратов. Это новшество планируется внедрить после 2020 года.

Эту информацию распространил вице- министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, — сообщает портал zaikpress.

— Планируется поэтапное введение платности на 6 тысячах километрах дорог, что позволит создать новые рабочие места и содержать их в надлежащем качестве без привлечения дополнительных расходов из бюджета, — сообщил Скляр. — 700 км из них платными станут уже в этом году. Отмечу, что уже 4 года 217 километров трассы Астана-Щучинск являются платными. Для автомобилистов сумма оплаты составляет 200 тенге. При этом только за прошлый год дорога собрала 1 млрд. 250 млн. тенге, таким образом, она сама себя обеспечивает, не требуя на ремонт дополнительных расходов из бюджета. В этом году мы планируем сделать платными дороги Астана-Темиртау и Алматы- Капчагай.

«УН» взяла комментарий по этому поводу на местном уровне.

Руководитель управления транспорта и автомобильных дорог по ЗКО Миржан Сатканов рассказал, что тема платных дорог уже обсуждается, но конкретных дорог, которые будут платными по ЗКО не назвал.

– Никаких распоряжений от министерства мы пока не получали, — сообщил Сатканов.