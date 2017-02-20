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Опубликовано: Пн, Фев 20th, 2017
296 ЗКО / Картина дня

Железнодорожный вокзал в Уральске оснастят автоматическими системами досмотра

Интроскопы — оборудование для досмотра багажа пассажиров планируется запустить в начале лета этого года.

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В настоящее время в здании железнодорожного вокзала идет установка трех таких систем. Как сообщил начальник уральского вокзала Каирболат Гайнеден, два интроскопа будут расположены при входе в здание вокзала и один – в туннели, ведущий на перрон.

— В оборудовании также будет действовать газоанализатор, который сможет выявлять наличие взрывчатых веществ, — отмечает Каирболат Гайнеден. – Досматривать всех входящих в здание вокзала мы не будем. Через интроскоп будет просматриваться багаж только в том случае, если аппарат среагирует на запрещенные предметы.

Начальник вокзала заверил, что это новшество не создаст неудобств пассажирам уральского вокзала.

— В случае если в стране будет объявлена террористическая угроза, конечно, досмотр будет производиться более тщательно, — сказал Гайнеден.

Планируется, что система досмотра пассажиров начнет работать с 1 июня этого года. К этому времени вокзал в Уральске должен получить лицензию – разрешение на проведение мероприятий по досмотру, а персонал пройти соответствующее обучение.

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Екатерина Литвякова

 

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