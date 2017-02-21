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Опубликовано: Вт, Фев 21st, 2017
448 Деньги / ЗКО / Картина дня

Уголовное дело в отношении экс-начальника облспорта  передано в суд

Тимур Шаяхметов сейчас ожидает суда, а его подельник Акжан Ищанов раскаялся в содеянном.

тимур

—  Уголовное дело в отношении  Ищанова на данный момент прекращено в связи с деятельным раскаянием, — сообщает департамент по противодействию коррупции по ЗКО.
Руководитель управления спорта и туризма по ЗКО Тимур Шаяхметов совместно со своим подчиненным -начальником отдела спортивных достижений при этом же ведомстве Акжаном Ищановым,  были пойманы с поличным во время получения взятки. Взятку в размере полутора миллионов тенге  Шаяхметову и Ищанову принесли уральские тренеры  за общее покровительство.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Один комментарий
  1. Сникерс:
    21 Февраль 2017 в 9:07

    Очередной погоревший кульгиновский коррупционер. Кульгинов не с того начал свою карьеру акима области!!!

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