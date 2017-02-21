Уголовное дело в отношении экс-начальника облспорта  передано в суд

Тимур Шаяхметов сейчас ожидает суда, а его подельник Акжан Ищанов раскаялся в содеянном.

— Уголовное дело в отношении Ищанова на данный момент прекращено в связи с деятельным раскаянием, — сообщает департамент по противодействию коррупции по ЗКО.

Руководитель управления спорта и туризма по ЗКО Тимур Шаяхметов совместно со своим подчиненным -начальником отдела спортивных достижений при этом же ведомстве Акжаном Ищановым, были пойманы с поличным во время получения взятки. Взятку в размере полутора миллионов тенге Шаяхметову и Ищанову принесли уральские тренеры за общее покровительство.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА