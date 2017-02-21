В «УН» прошел конкурс среди подписчиков

В минувшую пятницу в редакции газеты «УН» прошел конкурс среди подписчиков газеты. 17 февраля в редакцию пришли более 50 читателей газеты, чтобы принять участие в розыгрыше, главным призом которого был телевизор.

Победителем конкурса первого полугодия стал Мухамбетрахим Жумагалиев.

— Читаю газету вот уже больше трех лет. В прошлом году подписался на газету, мне нравится читать ее. «УН» пишет правду, тем она и нравится людям. Советую всем своим знакомым читать «Уральскую неделю»,- сказал обладатель главного приза Мухаметрахим Жумагалиев.

Для того чтобы принять участие вам нужно оформить подписку на газету «Уральская неделя».

Также победителями конкурса стали:

1) Батыргалиева У.Х. – Сертификат на подписку 3 мес.

2) Дингуатова А. — Сертификат на подписку 3 мес.

3) Ергалиева Г. — Сертификат на подписку 3 мес

4) Жалмуханова А.К. Сертификат на подписку 3 мес.

5) Шведенко Т.А. Сертификат на подписку 3 мес

6) Тодираш Е. — Сертификат на подписку 6 мес.

7) Горбунова А.А. — Сертификат на подписку 6 мес.

8) Берниязов Е.Е. — Сертификат на подписку 6 мес.

9) Умаргалиева З.Ж.- Сертификат на подписку 6 мес.

10) Мурзагалиев Г.К.- Сертификат на подписку 6 мес.

11) Жанырова С. — Сертификат на подписку 2017 год

12) Журавская С.С.- Сертификат на подписку 2017 год

13) Ахметов С. — Сертификат на подписку 2017 год

14) Бизянов М.Н. — Сертификат на подписку 2017 год

15) Даулетов С.Т.- Сертификат на подписку 2017 год

16) Байгиреев Р.С. — сертификат в фитнес студии семейной йоги «Мария»

17) Дабаров А.Х.- сертификат в фитнес студии семейной йоги «Мария»

18) Ибраева Б.И.- сертификат в фитнес студии семейной йоги «Мария»

19) Салосина Т.Н.- сертификат в фитнес студии семейной йоги «Мария»

20) Карасаев Т.С.- 2000тг.

21) Гришанова Л.П. – 2000тг

22) Гаркач Н.Н. — 2000тг

23) Нугманов М.М. — 2000тг

24) Акашев М.С.- 2000тг

25) Суйендикова (ул. Мерамбетова 3/1)- Фильтр для воды

26) Пивень В.И. — Фильтр для воды

27) Курмалаев Т.- Фильтр для воды

28) Рамазанова И.А. — Фильтр для воды

29) Абашина С.А.- Фильтр для воды

30) Аблокатиева А.М. – сертификат в фитнес студию Фитнес-стар

31) Шокпанов У.Т. — сертификат в фитнес студию Фитнес-стар

32) Брюхнов Г.И.- сертификат в фитнес студию Фитнес-стар

33) Грунская Г.К.. — сертификат в фитнес студию Фитнес-стар

34) Галлиулин Д.Г.- сертификат в фитнес студию Фитнес-стар

35) Соловьева Е.С.- миксер

36) Котельников Е.В. – миксер

37) Садыров Б.- Фен.

38) Исмукаев А.Т. – Фен

39) Демесинов А.Н.- Фен

40) Борзикова В.Н. — сковородка для блинов

41) Мамбешова М.И.- сковородка для блинов

42) Каратаева С.С.- Утюг

43) Жуковская Л.- Утюг.

44) Величко Н.И.- Утюг.

45) Бигалиева Гульнар — Чайник

46) Чебаков А.Г. — Чайник

47) Борисов М.А.- Чайник

48) Охасов А. – Телефон

49) Крищихина П.В. – Мультиварка

Победители свои призы смогут забрать в редакции газеты «Уральская неделя».