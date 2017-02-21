В «УН» прошел конкурс среди подписчиков
В минувшую пятницу в редакции газеты «УН» прошел конкурс среди подписчиков газеты. 17 февраля в редакцию пришли более 50 читателей газеты, чтобы принять участие в розыгрыше, главным призом которого был телевизор.
Победителем конкурса первого полугодия стал Мухамбетрахим Жумагалиев.
— Читаю газету вот уже больше трех лет. В прошлом году подписался на газету, мне нравится читать ее. «УН» пишет правду, тем она и нравится людям. Советую всем своим знакомым читать «Уральскую неделю»,- сказал обладатель главного приза Мухаметрахим Жумагалиев.
Для того чтобы принять участие вам нужно оформить подписку на газету «Уральская неделя».
Также победителями конкурса стали:
1) Батыргалиева У.Х. – Сертификат на подписку 3 мес.
2) Дингуатова А. — Сертификат на подписку 3 мес.
3) Ергалиева Г. — Сертификат на подписку 3 мес
4) Жалмуханова А.К. Сертификат на подписку 3 мес.
5) Шведенко Т.А. Сертификат на подписку 3 мес
6) Тодираш Е. — Сертификат на подписку 6 мес.
7) Горбунова А.А. — Сертификат на подписку 6 мес.
8) Берниязов Е.Е. — Сертификат на подписку 6 мес.
9) Умаргалиева З.Ж.- Сертификат на подписку 6 мес.
10) Мурзагалиев Г.К.- Сертификат на подписку 6 мес.
11) Жанырова С. — Сертификат на подписку 2017 год
12) Журавская С.С.- Сертификат на подписку 2017 год
13) Ахметов С. — Сертификат на подписку 2017 год
14) Бизянов М.Н. — Сертификат на подписку 2017 год
15) Даулетов С.Т.- Сертификат на подписку 2017 год
16) Байгиреев Р.С. — сертификат в фитнес студии семейной йоги «Мария»
17) Дабаров А.Х.- сертификат в фитнес студии семейной йоги «Мария»
18) Ибраева Б.И.- сертификат в фитнес студии семейной йоги «Мария»
19) Салосина Т.Н.- сертификат в фитнес студии семейной йоги «Мария»
20) Карасаев Т.С.- 2000тг.
21) Гришанова Л.П. – 2000тг
22) Гаркач Н.Н. — 2000тг
23) Нугманов М.М. — 2000тг
24) Акашев М.С.- 2000тг
25) Суйендикова (ул. Мерамбетова 3/1)- Фильтр для воды
26) Пивень В.И. — Фильтр для воды
27) Курмалаев Т.- Фильтр для воды
28) Рамазанова И.А. — Фильтр для воды
29) Абашина С.А.- Фильтр для воды
30) Аблокатиева А.М. – сертификат в фитнес студию Фитнес-стар
31) Шокпанов У.Т. — сертификат в фитнес студию Фитнес-стар
32) Брюхнов Г.И.- сертификат в фитнес студию Фитнес-стар
33) Грунская Г.К.. — сертификат в фитнес студию Фитнес-стар
34) Галлиулин Д.Г.- сертификат в фитнес студию Фитнес-стар
35) Соловьева Е.С.- миксер
36) Котельников Е.В. – миксер
37) Садыров Б.- Фен.
38) Исмукаев А.Т. – Фен
39) Демесинов А.Н.- Фен
40) Борзикова В.Н. — сковородка для блинов
41) Мамбешова М.И.- сковородка для блинов
42) Каратаева С.С.- Утюг
43) Жуковская Л.- Утюг.
44) Величко Н.И.- Утюг.
45) Бигалиева Гульнар — Чайник
46) Чебаков А.Г. — Чайник
47) Борисов М.А.- Чайник
48) Охасов А. – Телефон
49) Крищихина П.В. – Мультиварка
Победители свои призы смогут забрать в редакции газеты «Уральская неделя».