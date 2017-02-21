В Уральске трудоустроят алиментщиков

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в Уральске пройдет ярмарка вакансий для безработных должников по алиментам.

— В целях оказания содействия в трудоустройстве должникам по алиментам прокуратурой города совместно с уральским отделом занятости и социальных программ будет проведена ярмарка вакансий, — сообщает пресс-служба. — Безработные, имеющие задолженность по алиментам, будут поставлены на учет, а в последующем трудоустроены.

Свободные рабочие места в разных сферах деятельности представят свыше 40 работодателей города.

Желающие смогут пройти собеседование со своими потенциальными работодателями и трудоустроиться.

Ярмарка вакансий состоится 24 февраля 2017 года, с 10:00 до 17:00 часов, в Доме культуры молодежи, расположенном по адресу: ул. Карбышева, 60. При себе иметь удостоверение личности, диплом, сертификат об окончании курсов, трудовую книжку (если имеются).

Екатерина Литвякова