В Уральске жители целого микрорайона получили многотысячные счета за вывоз мусора, который не вывозится 4 года
Коммунальщики считают, что несмотря на отсутствие контейнеров, уральцы должны платить за вывоз мусора.
В редакцию газеты «Уральская Неделя» обратились жители микрорайона «Катерина» с жалобой на предприятие «Орал Таза Сервис». Жители «Катерины» утверждают: в их микрорайоне контейнеров нет, и никогда не было, а с мусором они справляются собственными силами. Тем не менее, на прошлой неделе всем жильцам микрорайона пришла квитанция об оплате за вывоз ТБО.
— Мы мусор сами сжигаем, вывозим, — рассказывает жительница микрорайона «Катерина» Оксана Гредасова . – Мы бы рады заплатить за вывоз мусора, но его ведь никто не вывозит. Почему мы должны просто так отдавать свои деньги? И ведь не малые суммы требует с нас «Орал Таза Сервис» — по 25- 30 тысяч тенге с каждого дома, а контейнеров нет на восьми улицах.
Однако в самой мусоровывозящей компании в своей правоте уверены и считают что жители «Катерины» должны оплатить свой долг.
— Согласно договору публичной оферты, жители города и близлежащих населенных пунктов выбрасывают твердые бытовые отходы в контейнеры, а наше предприятие вывозит эти отходы на полигон ТБО, — говорит начальник абонентского отдела «Орал Таза Сервис» Апполон Бектаубаев. – При этом контейнеры не привязаны к какому- либо участку, и любой гражданин имеет право выкидывать мусор в любой контейнер. Жители «Катерины», несмотря на то, что в их районе нет контейнеров, выкидывает куда- то мусор. Даже если их мусор попадает в контейнеры с других микрорайонов, они все равно пользуются нашими услугами, ведь с этих контейнеров мусор вывозим мы.
Также Апполон Бектаубаев сообщил, что если жители «Катерины» не погасят свой долг, то коммунальщики булут вынуждены решать этот вопрос в судебном порядке.
Руководитель жилищной инспекции уральского ЖКХ Нурлан Чабдаров был удивлен позицией «Орал Таза Сервис».
— За что они должны платить, если там нет контейнера? – удивился Нурлан Чабдаров. – Пускай приходят в ЖКХ, думаю мы поможем им разобраться в ситуации.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Думаю максимум за что по закону должны требовать с жильцов это за 3 года.
Заметили что «Орал Таза Сервис» стало как в 90-е года плохо убирать мусорные контейнеры? У нас контейнеры часто переполненные и мусор летает по всей округе. Потом весна придет и все на виду. А КСК опять будет плакать, что своими силами не могут убрать. Буду заставлять школьников убирать наши дворы. Нам придется следить чтобы тщательно убирали наш двор. Ведь не каждого сейчас ребенка за уши потаскаешь. Может и родитель придти. В итоге замкнутый круг. А начало этого беспредела и мусора «Орал Таза Сервис».