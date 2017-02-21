В Уральске жители целого микрорайона получили многотысячные счета за вывоз мусора, который не вывозится 4 года

Коммунальщики считают, что несмотря на отсутствие контейнеров, уральцы должны платить за вывоз мусора.

В редакцию газеты «Уральская Неделя» обратились жители микрорайона «Катерина» с жалобой на предприятие «Орал Таза Сервис». Жители «Катерины» утверждают: в их микрорайоне контейнеров нет, и никогда не было, а с мусором они справляются собственными силами. Тем не менее, на прошлой неделе всем жильцам микрорайона пришла квитанция об оплате за вывоз ТБО.

— Мы мусор сами сжигаем, вывозим, — рассказывает жительница микрорайона «Катерина» Оксана Гредасова . – Мы бы рады заплатить за вывоз мусора, но его ведь никто не вывозит. Почему мы должны просто так отдавать свои деньги? И ведь не малые суммы требует с нас «Орал Таза Сервис» — по 25- 30 тысяч тенге с каждого дома, а контейнеров нет на восьми улицах.

Однако в самой мусоровывозящей компании в своей правоте уверены и считают что жители «Катерины» должны оплатить свой долг.

— Согласно договору публичной оферты, жители города и близлежащих населенных пунктов выбрасывают твердые бытовые отходы в контейнеры, а наше предприятие вывозит эти отходы на полигон ТБО, — говорит начальник абонентского отдела «Орал Таза Сервис» Апполон Бектаубаев. – При этом контейнеры не привязаны к какому- либо участку, и любой гражданин имеет право выкидывать мусор в любой контейнер. Жители «Катерины», несмотря на то, что в их районе нет контейнеров, выкидывает куда- то мусор. Даже если их мусор попадает в контейнеры с других микрорайонов, они все равно пользуются нашими услугами, ведь с этих контейнеров мусор вывозим мы.

Также Апполон Бектаубаев сообщил, что если жители «Катерины» не погасят свой долг, то коммунальщики булут вынуждены решать этот вопрос в судебном порядке.

Руководитель жилищной инспекции уральского ЖКХ Нурлан Чабдаров был удивлен позицией «Орал Таза Сервис».

— За что они должны платить, если там нет контейнера? – удивился Нурлан Чабдаров. – Пускай приходят в ЖКХ, думаю мы поможем им разобраться в ситуации.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА