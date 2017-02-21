В ЗКО экс-глава управления сельского хозяйства  обвиняется в вымогательстве взятки

В отношении Марата Унгарбекова продолжается продолжается досудебное расследование по фактам получения взяток.

— Уголовное дело в отношении бывшего главы управления сельского хозяйства по ЗКО расследуется по статье 366, части 3, пунктов 1,4 » Неоднократное получение взятки путем вымогательства» , — сообщает департамент по противодействию коррупции по ЗКО. — Любая другая информация в интересах следствия не распространяется.

Напомним ранее национальное бюро по противодействию коррупции сообщила, что Марат Унгарбеков признался во взятничестве, а несколькими днями ранее чиновник покинул пост, на котором служил порядка трех лет.Однако позже адвокат Рашид Хисаметдинов опроверг информацию об уголовном деле в отношении Унгарбекова, а сам экс- глава сельхозведомства назвал обвинения против себя ерундой.

К слову, санкциями по статье 366 предусматривается штраф в размере семидесятикратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА