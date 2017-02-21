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Опубликовано: Вт, Фев 21st, 2017
2 Власть / Деньги / ЗКО / Картина дня

В ЗКО экс-глава управления сельского хозяйства  обвиняется в вымогательстве взятки

В отношении Марата Унгарбекова продолжается  продолжается досудебное расследование по фактам получения взяток.

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— Уголовное дело в отношении бывшего главы управления сельского хозяйства по ЗКО расследуется по статье 366, части 3, пунктов 1,4  » Неоднократное получение взятки путем вымогательства» , — сообщает департамент по противодействию коррупции по ЗКО. — Любая другая информация в интересах следствия не распространяется.
Напомним ранее национальное бюро по противодействию коррупции сообщила, что Марат Унгарбеков  признался во взятничестве, а несколькими днями ранее чиновник покинул пост,  на котором служил порядка трех лет.Однако позже адвокат Рашид Хисаметдинов опроверг информацию об уголовном деле в отношении Унгарбекова, а сам экс- глава сельхозведомства назвал обвинения против себя ерундой.

К слову, санкциями  по статье 366 предусматривается штраф в размере семидесятикратной суммы взятки,  либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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