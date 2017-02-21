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Опубликовано: Вт, Фев 21st, 2017
265 ЗКО / Картина дня

В ЗКО назначен новый руководитель управления физкультуры и спорта

Должность главного спортсмена области заняла Асия Аманбаева, имеющая опыт работы в сфере туризма и спорта.

Асия Аманбаева(1)

Фото с личной страницы в «Фейсбуке»

Как сообщает пресс-служба акимата области, назначение Асии Аманбаевой на должность руководителя управления фзической культуры и спорта Западно-Казахстанской области состоялось вчера, 20 февраля.

— Асия Аманбаева назначена руководителем облспорта на конкурсной основе и по согласованию с министерством культуры и спорта республики Казахстан, — сообщили в акимате ЗКО.

Также в акимате отметили, что Аманбаева имеет опыт работы в системе физической культуры и спорта, на государственной службе и опыт руководящей работы.

Аманбаева Асия Рахимовна,  1969 года рождения. Имеет два высших образования — окончила Уральский педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы» и Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «Учитель физической культуры».  Кроме того, закончила магистратуру по программе «Болашак» в университете Бирмингема в Великобритании. Магистр спортивных наук.

С 1995 по 2005 годы работала главным специалистом, начальником отдела Западно-Казахстанского областного управления по делам молодежи, туризма и спорта, заместителем директора Детско-юношеской спортивной школы бокса.

С 2005 по 2017 годы занимала должности начальника отдела, руководителя Управления спортивного резерва и методического обеспечения комитета по делам спорта и физической культуры.

Екатерина Литвякова

Один комментарий
  1. Гизат:
    21 Февраль 2017 в 11:13

    В таком возрасте и с таким бы опытом на Департамент внутренней политики………. Но Кулгинову виднее………

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