В ЗКО назначен новый руководитель управления физкультуры и спорта

Должность главного спортсмена области заняла Асия Аманбаева, имеющая опыт работы в сфере туризма и спорта.

Как сообщает пресс-служба акимата области, назначение Асии Аманбаевой на должность руководителя управления фзической культуры и спорта Западно-Казахстанской области состоялось вчера, 20 февраля.

— Асия Аманбаева назначена руководителем облспорта на конкурсной основе и по согласованию с министерством культуры и спорта республики Казахстан, — сообщили в акимате ЗКО.

Также в акимате отметили, что Аманбаева имеет опыт работы в системе физической культуры и спорта, на государственной службе и опыт руководящей работы.

Аманбаева Асия Рахимовна, 1969 года рождения. Имеет два высших образования — окончила Уральский педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы» и Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «Учитель физической культуры». Кроме того, закончила магистратуру по программе «Болашак» в университете Бирмингема в Великобритании. Магистр спортивных наук. С 1995 по 2005 годы работала главным специалистом, начальником отдела Западно-Казахстанского областного управления по делам молодежи, туризма и спорта, заместителем директора Детско-юношеской спортивной школы бокса. С 2005 по 2017 годы занимала должности начальника отдела, руководителя Управления спортивного резерва и методического обеспечения комитета по делам спорта и физической культуры.

Екатерина Литвякова