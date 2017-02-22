Анита Нагай из Уральска стала призером Азиатских игр

Женская казахстанская команда по шорт-треку, в составе которой выступала уральская спортсменка, выиграла бронзовую медаль зимних Азиатских игр в Японии.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта.

— В финальном заезде в эстафете наши шорт-трекистки уступили спортсменкам из Южной Кореи и Китая, — сообщили в управлении спорта.

В составе женской сборной команды Казахстана выступали Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай, Ольга Тихонова и Мадина Жанбуссинова.

Напомним, что на прошедшей в Алматы Универсиаде команда РК также выиграла «бронзу» в эстафете.

Екатерина Литвякова