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Опубликовано: Ср, Фев 22nd, 2017
86 ЗКО / Картина дня

Анита Нагай из Уральска стала призером Азиатских игр

Женская казахстанская команда по шорт-треку, в составе которой выступала уральская спортсменка, выиграла бронзовую медаль зимних Азиатских игр в Японии.

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Фото: almaty2017.com

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта.

— В финальном заезде в эстафете наши шорт-трекистки уступили спортсменкам из Южной Кореи и Китая, — сообщили в управлении спорта.

В составе женской сборной команды Казахстана выступали Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай, Ольга Тихонова и Мадина Жанбуссинова.

Напомним, что на прошедшей в Алматы Универсиаде команда РК также выиграла «бронзу» в эстафете.

 

Екатерина Литвякова

 

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