Более 300 краж из дач совершено в прошлом году в ЗКО

По данным ДВД ЗКО в прошлом году на дачных участках произошло 353 преступления, 333 из которых кражи чужого имущества.

Об этом сегодня сообщили на пресс конференции местной полицейской службы.

— Из всех преступлений раскрыто на данный момент половина, остальное пока не раскрыто, — сообщил начальник отделения по профилактике правонарушений и организации работы участковых инспекторов МПС ДВД ЗКО Сергей Киселев.

С начала года, по словам Киселева, в ЗКО от краж пострадали владельцы 20 дачных участков.

Азамат Муханов