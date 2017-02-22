Погода -2oC
$314.09
330.05
5.43
Опубликовано: Ср, Фев 22nd, 2017
113 ЗКО

Более 300 краж из дач совершено в прошлом году в ЗКО

По данным ДВД ЗКО в прошлом году на дачных участках произошло 353 преступления, 333 из которых кражи чужого имущества.

Об этом сегодня сообщили на пресс конференции местной полицейской службы.

— Из всех преступлений раскрыто на данный момент половина, остальное пока не раскрыто, — сообщил начальник отделения по профилактике правонарушений и организации работы участковых инспекторов МПС ДВД ЗКО Сергей Киселев. 

С начала года, по словам  Киселева, в ЗКО от краж пострадали владельцы 20 дачных участков.

Азамат Муханов

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-22
Утром-2 ℃
Днем-2 ℃
Вечером-1.23 ℃
Ночью-0.34 ℃
Влажность98 %
ДавлениеhPa 1017.82
Скорость ветра6.26 м/с
2017-02-23
Утром0.61 ℃
Днем0.86 ℃
Вечером0.26 ℃
Ночью-0.39 ℃
Влажность95 %
ДавлениеhPa 1013.95
Скорость ветра6.82 м/с