Четырёхлетний Богдан из Уральска рассказал, как мама пыталась его убить
«Когда мама воткнула мне нож, я стал сильно плакать». Четырёхлетний Богдан из Уральска рассказал воспитателям Центра адаптации несовершеннолетних (ЦАН), как мама пыталась его убить.
Уже четвёртые сутки в уральском ЦАНе живёт малыш, которому собственная мать нанесла ранение в область сердца.
В областную детскую больницу мальчик поступил 12 февраля с колотой раной в груди. Как сообщили «УН» врачи, лезвие ножа не задело сердца, поэтому спустя 5 дней они его выписали. Но отправили мальчика не домой, а в Центр адаптации несовершеннолетних, так как ребёнка ножом ранила его мама.
— К нам Богдан поступил вечером, его привезли сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Мальчик был сильно напуган, постоянно плакал, — рассказывает директор ЦАНа Роза Суюнчалиева. – Он начал рассказывать нам историю, от которой рыдали все наши сотрудницы. Мама мальчика вывела его на остановку, закрыла ему рот рукой и воткнула в грудь кухонный нож. Когда он стал плакать и кричать: «Мама, не надо, мне больно!», женщина вытащила нож и отвезла ребёнка в больницу. У Богдана лейкопластырем заклеена левая сторона груди, смотреть на это без слёз нельзя.
Гуляйим Сарбаева, заместитель директора Центра адаптации несовершеннолетних уже в прошедшую субботу познакомилась с мамой раненого мальчика.
— Я была на дежурстве, когда она пришла проведать сына, – рассказывает Гуляйим Сарбаева. – Женщине 30 лет. Не замужем. Говорит, что родила сына от мужчины старше себя на 20 лет, но он не хочет им помогать, в воспитании ребёнка не участвует. Сама женщина родом из посёлка Ветёлки. Родители умерли. Их дом сгорел. Собственного жилья у них с сыном нет, они обитают у её сестры в «Казах ауле».
12 февраля вечером женщина решила свести счёты с жизнью убить себя и сына – взяла 4-летнего Богдана и пошла с ним на конечную остановку в микрорайоне «Казах-аул». Там, в крытом остановочном павильоне она завела мальчика в угол и воткнула ему в сердце нож, который взяла на кухне у сестры. Когда мальчик стал кричать, его мама опомнилась. Выдернула нож из раны, поймала попутную машину и отвезла его в областную детскую больницу.
— Когда я спросила её, зачем она это сделала, та ответила, что устала быть обузой всем, — говорит Гуляйим Сарбаева. – На работу она устроиться не может, пять-шесть раз в месяц у неё случаются приступы эпилепсии. Что она творит в такие моменты, сама не помнит. Женщина плакала, говорила, что сейчас во всём раскаивается, хочет забрать сына. Мы приводили к ней Богдана, он посидел немножко с мамой и убежал к ребятам. Уходить с ней домой мальчик не захотел.
Гуляйим Сарбаева отмечает, что и в понедельник, и во вторник мама Богдана приходила к ним, навещала сына.
Но отдавать ребёнка матери сотрудники ЦАНа не торопятся, здесь ждут, какую оценку действиям родительницы дадут правоохранительные органы и суд.
Людмила КАЛАШНИКОВА
Родители умерли. Их дом сгорел. Собственного жилья у них с сыном нет, они обитают у её сестры в «Казах ауле».
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Таких в «Казах ауле» полно. Те, кто живут на дачах вообще считаются счастливчиками, какая-никакая крыша над головой.
У нас есть общественные организации и просто волонтеры по защите животных. А вот по защите таких же беззащитных, но только людей — нет.
Интересные нравы у нашей общественности. Они скорее создадут НПО по защите прав акима области кататься на Ауди 8, чем защищать обездоленных.
Кстати, раньше вроде как был департамент по защите прав детей, похоже ликвидировали. Может и правильно сделали, а то устроили кадровый отстойник по трудоустройству бывших чиновников.
Но с другой стороны нужна хоть какая-то организация по защите прав детей.
А не могла УН бы сделать запрос, есть ли департамент по защите прав детей или что-то вместо нее?
На сайте акима области нет такой инфы.
Кстати, очень пошло, что аким области совершенно не интересуется проблемами детей, особенно обездоленных.
Свои-то у него в благополучной Назарбаев Школе, обеспечены всем.
Как можно не будучи моральным уродом, мажорить на Ауди 8, прекрасно зная, что дети на обочине дороги, по которой ты рассекаешь на этой сверхдорогой за бюджетный счет машине, не имеют теплого угла и краюху хлеба не каждый день?
Понятно, сейчас сердобольные граждане «включаться» в проблему, помогут чем могут, не дадут пропасть. Но это потому что случайно повезло бедному мальчику попасть на страницы популярной газеты.
Но сколько таких, других о которых УН еще не написала?
Может ДВП ответит?
УН сделайте пжас официальный запрос: хоть раз в жизни ДВП интересовалось вопросом обездоленных , сколько интересно заседаний было посвящено этому вопросу?
А то задолбали уже разъяснением Послания.
Может маслихат этот вопрос рассматривал?
Но депутаты хоть молчат. Это как бы не их проблема, они же в предвыборной Программе не обещали ничего ни по обездоленным, ни по защите прав детей.